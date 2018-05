Terremoto Centro Italia | sciame sismico per tutta la notte nel Maceratese

Terremoto : ancora una scossa in Centro Italia [MAPPE DATI] : 1/5 ...

Alba Adriatica - 56enne sfollato per il Terremoto del centro Italia si suicida : A quasi due anni dal sisma che ha interessato il centro Italia non ce l'ha fatta più e si è tolto la vita. E' il dramma di un uomo di 56 anni di Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata, ...

Terremoto Centro Italia : suicida l’ex titolare di b&b sfollato : Un 56enne di Castelsantangelo sul Nera (Macerata), ex titolare di tre bed&breakfast danneggiati dal Terremoto, in attesa di realizzare le nuove strutture delocalizzate, e’ morto dopo essersi gettato dalla finestra dell’appartamento al terzo di un palazzo ad Alba Adriatica (Teramo) dove viveva da sfollato con la moglie. Un lutto che colpisce la comunita’ di Castelsantangelo sul Nera dove l’uomo si occupava anche di ...

Ischia - lieve scossa di Terremoto : magnitudo 1.6 - epicentro Casamicciola : L’evento alle 17.14, paura tra i cittadini ma nessun danno né feriti. Isola piena per il ponte del primo maggio, Federalberghi: "Evitiamo allarmismi"

Terremoto Centro Italia : a Cascia consegnate tutte le 137 casette Sae : “A Cascia sono state consegnate tutte le 137 casette Sae che erano state richieste per far fronte all’emergenza abitativa post sisma. Siamo molto soddisfatti di poter dichiarare conclusa, per quanto ci riguarda, la fase emergenziale legata alle abitazioni da assegnare agli sfollati“: lo ha spiegato all’ANSA il vice sindaco Gino Emili. “Adesso ci resta da completare la fase delle delocalizzazione delle ultime quattro ...

Scossa di Terremoto nella notte in Valle Varaita : epicentro a Frassino : Lieve Scossa di terremoto nella notte di oggi , 30 aprile, in provincia di Cuneo: il sisma è stato registrato alle ore 1:09 in Valle Varaita. Magnitudo 1.7 e profondo 13 km, ha avuto come epicentro ...

Terremoto Centro Italia : la statua della Madonna di Lourdes torna ad Arquata del Tronto : L’Unitalsi Lombardana ha donato una statua della Madonna di Lourdes all’Unitalsi marchigiana: la consegna è avvenuta a Milano. La statua è stata benedetta dal vescovo Roberto Busti, assistente dell’Unitalsi Lombarda, e affidata al presidente della sezione marchigiana, Giuseppe Pierantozzi, dal suo omologo lombardo, Vittore De Carli. La statua sarà al Centro di una ‘Peregrinatio Mariae’ per le Marche nel 160° delle ...

Terremoto Reggio Calabria - due scosse in Aspromonte : epicentro tra Santo Stefano e Gambarie

Molise : scossa di Terremoto di magnitudo 4.2 | Epicentro a Acquaviva Collecroce : Una fortissima scossa di terremoto è stata registrata in Molise: ad avvertirla sono stati gli abitanti di Termoli e di tutta la costa della regione. Il sisma, sentito anche in Abruzzo, e nel Foggiano, non fa parte della sequenza iniziata il 24 agosto 2016 nel Centro Italia

Terremoto - forte scossa in Romania : epicentro vicino Bucarest

Terremoto - altra scossa in Sicilia : è un 25 Aprile molto turbolento - paura a Messina - epicentro a Milazzo [MAPPE e DATI INGV] : E' un 25 Aprile "ballerino" per l'Italia, che celebra l'anniversario della Festa della Liberazione con numerose scossa sismiche. La più forte è stata quella di stamattina in Molise, magnitudo 4.2, avvertita da Ravenna a Catanzaro in gran parte d'Italia. Nella notte ce n'era stata un'altra di magnitudo 3.1 sull'Appennino marchigiano

Terremoto Molise : il Comune di Acquaviva apre il Centro operativo - a Termoli conclusi i sopralluoghi nelle scuole : Il Comune di Acquaviva Collecroce – la località epiCentro del Terremoto di oggi in Molise – ha aperto il Centro operativo comunale (Coc) nella sede del Municipio e il sindaco, Francesco Trolio, è in continuo contatto con i vertici della Protezione Civile regionale. Nel piccolo borgo bilingue italo-croato di Acquaviva l’atmosfera in paese resta tranquilla. Il sindaco ha confermato che “abbiamo fatto tutte le verifiche ...

Molise. Terremoto diverso dalla sequenza del centro Italia : Per l’Ingv il Terremoto di oggi in Molise è “diverso dalla sequenza del centro Italia”. La scossa che ha interessato