Diplomati magistrali e laureati SFP; meglio le Gae

Diplomati magistrali ultime notizie : ‘Protesta sacrosanta - Miur risolva urgentemente’ : Il capogruppo di Forza Italia al Consiglio Comunale di Fidenza, Francesca Gambarini, ha denunciato la questione riguardante i Diplomati magistrali attraverso una nota pubblicata da Orizzonte Scuola. Si parla di ‘sacrosanta’, oltre a sensibilizzare la ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, a risolvere la situazione dei maestri e delle maestre, perché, essendo ancora in carica, non può fare finta di nulla. […] L'articolo ...

Diplomati magistrali a rischio licenziamento in sciopero della fame dal 28 aprile : “Continueremo a oltranza” : Da più di settantadue ore non mangiano e andranno avanti ad oltranza finché non arriverà un provvedimento che salvaguardi il loro posto di lavoro. Sono gli insegnanti Diplomati magistrali a rischio di licenziamento ed estromissione dalla graduatoria ad esaurimento dopo la sentenza del Consiglio di Stato del dicembre scorso. Da sabato scorso si sono piazzati in viale Trastevere dove per disposizione delle autorità possono restare solo dalle 9 ...

Scuola - Diplomati magistrali ultime notizie : ‘Non ci arrenderemo a una sentenza ingiusta’ : La questione riguardante i diplomati magistrali continua a tenere banco e nelle ultime ore è stata pubblicata una nota da parte delle maestre e dei maestri della Cub Sur dell’Emilia Romagna che intendono esprimere tutta la loro solidarietà nei confronti dei diplomati magistrali che, durante il loro sciopero della fame, sono stati sgomberati dalla polizia a Roma. Ultimissime notizie diplomati […] L'articolo Scuola, diplomati magistrali ...

I Diplomati magistrali vanno in onda sulle reti nazionali : I diplomati magistrali hanno deciso di dar vita ad una protesta contro la mancata attuazione di un provvedimento d’urgenza che riparasse ai guasti prodotti dalla plenaria. Oggi è il terzo giorno dello sciopero della fame indetto dai diplomati magistrali che chiedono a gran voce alla politica di risolvere la situazione di empasse. Attraverso il suo […] L'articolo I diplomati magistrali vanno in onda sulle reti nazionali proviene da ...

Diplomati magistrali - Fedeli : “Chiedo ai Diplomati magistrali di sospendere lo sciopero” : Ultimissime notizie 29 aprile 2018 diplomati magistrali. Giunge in queste ore, direttamente dal sito internet di Valeria Fedeli, un accorato messaggio ai DM per interrompere lo sciopero della fame con il presidio presso la sede del ministero di Viale Trastevere a Roma. Ecco di seguito il comunicato della ministra Valeria Fedeli. diplomati magistrali, Fedeli: “sospendere […] L'articolo diplomati magistrali, Fedeli: “Chiedo ai ...

Scuola - Diplomati magistrali in sciopero della fame : “Notte davanti al Miur - la ministra Fedeli venga a confrontarsi con noi” : Continua lo sciopero della fame degli insegnanti del comitato diplomati magistrali abilitati. Una protesta contro la sentenza del consiglio di stato del 20 dicembre scorso che porterà all’uscita dalle graduatorie e di conseguenza al licenziamento, di circa 6mila maestre e maestri già assunti nei ruoli e di 45mila supplenti a cui il prossimo 30 giugno scadrà il contratto. La protesta durerà fino al 3 maggio L'articolo Scuola, diplomati ...

Scuola : Fassina - governo concordi dl per Diplomati magistrali a rischio : Roma, 28 apr. (AdnKronos) – “Davanti al Miur, è incominciato lo sciopero della fame delle insegnanti e degli insegnanti diplomati magistrali a rischio di licenziamento ed estromissione dalle graduatorie ad esaurimento dopo una sentenza del Consiglio di Stato di dicembre scorso. Il loro sciopero della fame è un gesto estremo e vero, non l’annuncio di un retorico atto simbolico”. Lo afferma Stefano Fassina di Liberi e ...

Il Coordinamento Diplomati magistrali darà il via allo sciopero della fame il 28 aprile : I Diplomati Magistrali esigono un provvedimento d’urgenza che salvi le loro posizioni e assicuri di tornare in cattedra per settembre. Per dare maggior forza ed evidenza a livello nazionale alla grave situazione di emergenza venutasi a creare in seguito a quanto decretato dalla Plenaria prima e dal parere dell’avvocatura di Stato poi, dal 28 aprile […] L'articolo Il Coordinamento Diplomati Magistrali darà il via allo sciopero ...

Il Coordinamento Diplomati magistrali darà il via allo sciopero della fame il 28 maggio : I Diplomati Magistrali esigono un provvedimento d’urgenza che salvi le loro posizioni e assicuri di tornare in cattedra per settembre. Per dare maggior forza ed evidenza a livello nazionale alla grave situazione di emergenza venutasi a creare in seguito a quanto decretato dalla Plenaria prima e dal parere dell’avvocatura di Stato poi, dal 28 maggio […] L'articolo Il Coordinamento Diplomati Magistrali darà il via allo sciopero ...

Diplomati magistrali - dal 28 aprile sciopero della fame dei docenti abilitati. “Serve un provvedimento urgente” : Fumata nera per i 6.669 Diplomati magistrali che a causa della sentenza della Plenaria del Consiglio di Stato del dicembre scorso rischiano di tornare nelle graduatorie d’istituto. Perché il titolo magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 non è abilitante per le graduatorie ad esaurimento. Alla vigilia di uno sciopero della fame che dal 28 aprile vedrà protestare davanti al ministero il “Coordinamento Diplomati magistrali ...

Diplomati magistrali - Avvocatura dello Stato : “2mila insegnanti subito esclusi dalle graduatorie”. Rischiano in 10mila : Saranno duemila le maestre e i maestri senza laurea che saranno esclusi da subito dalla graduatorie perdendo così il diritto alla cattedra fissa. Il verdetto arrivato dall’Avvocatura di Stato sull’intricata vicenda degli insegnanti con diploma magistrale conseguito prima del 2001-2002 è in linea con la sentenza del Consiglio di Stato, che lo scorso dicembre aveva deciso la loro esclusione dalle graduatorie ad esaurimento (Gae) e ...

Diplomati magistrali - arrivato il parere dell’Avvocatura dello Stato : Il parere dell’Avvocatura di Stato sulle situazioni generate dalla plenaria del Consiglio di Stato del 20 dicembre scorso è arrivato quest’oggi nel corso di un incontro che si è tenuto al MIUR alla presenza del sottosegretario Vito de Filippo. A renderlo noto è il segretario della Gilda degli Insegnanti Rino Di Meglio. Il numero dei […] L'articolo Diplomati magistrali, arrivato il parere dell’Avvocatura dello Stato proviene da ...

Scuola - Diplomati magistrali fuori dalle GaE : maxi ricorso in Cassazione per chiedere annullamento sentenza : Il sindacato Anief, attraverso una nota pubblicata sul proprio portale, torna sulla sentenza N. 11 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, una sentenza tristemente nota per aver estromesso dalle graduatorie ad esaurimento i diplomati magistrale. Nel comunicato, si parla di almeno 10 validi motivi per impugnare la sentenza alla Corte di Cassazione. Ecco quanto si legge nella […] L'articolo Scuola, diplomati magistrali fuori ...

Diplomati magistrali nel cuore dei bambini e dei genitori : L’impressione che a volte emerge dal web come dai social è quella di suscitare fastidio ogni volta che si parla dei Diplomati Magistrali. Fastidio dettato da questa inutile rincorsa a chi riesca a permanere nelle Gae a dispetto di altri colleghi. I Diplomati Magistrali sono ormai una realtà scomoda, diciamolo. Basterebbe invece considerare come questo […] L'articolo Diplomati Magistrali nel cuore dei bambini e dei genitori proviene da ...