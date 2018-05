Cavani | ' Per arrivare in finale di Champions bisogna fare come la Juventus'

Juve - contatti top secret per il colpo Cavani : Secondo Rai Sport , la Juve ntus sta portando avanti contatti top secret per Edinson Cavani . L'attaccante potrebbe lasciare il PSG a giugno e la Juve può prendere un nuovo centravanti di livello europeo: Cavani ...

Nike lancia le Hypervenom 3 Game of Gold : ai piedi di Icardi e Cavani : La scarpa proposta dal brand americano vuole essere il modello ideale per i giocatori che vogliono essere decisivi per la porpria squadra L'articolo Nike lancia le Hypervenom 3 Game of Gold: ai piedi di Icardi e Cavani è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.