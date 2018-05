TOSCANA | TERREMOTO DI OGGI A PISA Scossa M 3 6 sentita a Siena | recente sciame sismico

Forte terremoto all'alba in TOSCANA : sentito a Siena - Firenze - Livorno e Cecina : Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 7.16 in Toscana. L'epicentro, secondo quanto riporta l'Ingv, è stato nel comune di Castelnuovo Val di Cecina, in...

TERREMOTO OGGI - SCOSSA IN TOSCANA/ Castelnuovo Val di Cecina (Pisa) - M 3.6 : avvertito da Firenze a Siena : TERREMOTO OGGI, 1 maggio 2018: un sisma di magnitudo 3.6 sulla scala Richter si è verificato questa mattina in provincia di Pisa. La forte SCOSSA è stata avvertita in mezza TOSCANA...(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 09:44:00 GMT)

Forte terremoto all'alba in TOSCANA : sentIto a Siena - Firenze - Livorno e Cecina : Una violenta scossa di terremoto è stata avvertita alle 7.16 in Toscana . L'epicentro a Castelnuovo di Val di Cecina, non lontano da Siena . La scossa è stata di magnitudo 3.6 a profondità di 10.6 ...

Terremoto di magnitudo 3.4 nella notte a Pieve Torina. Trema anche la TOSCANA : Lo sciame sismico che ha colpito il Maceratese, estremità più settentrionale del cratere sismico del Centro Italia, è ancora in corso. Tra le varie scosse che si sono susseguite...

TOSCANA Scossa di Terremoto M 3.3 11-04-2018 : In data 11-04-2018 alle ore 06:41:52 è stato registrato nella zona a 2 km NW di Monterotondo Marittimo (GR) un sisma di M 3.3 Nessuna segnalazione di danni a cose o persone. Comuni vicini all’epicentro Monterotondo Marittimo GR, Castelnuovo di Val di Cecina PI, Monteverdi Marittimo PI, Massa Marittima GR, Montieri GR, Pomarance PI, Suvereto LI, Sassetta […]

Terremoto oggi/ INGV ultime scosse : TOSCANA - sisma M 2.9 a Siena (30 marzo 2018) : Terremoto oggi, 30 marzo 2018: INGV ultime scosse e notizie. Toscana, sisma di magnitudo 2.9 a Siena nella notte. Non sono stati registrati danni. Gli aggiornamenti sull'attività sismica(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 15:20:00 GMT)