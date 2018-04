TISANE PER CURARE IL TUMORE | PAZIENTE MUORE | INTERDETTA L' OMEOPATA

thesocialpost

: RT @AmbienteBio: Lo zenzero in cucina è un prezioso alleato, non solo per il suo gusto, ma anche per le sue tantissime proprietà. Vediamo a… - massimobalestr1 : RT @AmbienteBio: Lo zenzero in cucina è un prezioso alleato, non solo per il suo gusto, ma anche per le sue tantissime proprietà. Vediamo a… - AmbienteBio : Lo zenzero in cucina è un prezioso alleato, non solo per il suo gusto, ma anche per le sue tantissime proprietà. Ve… -

(Di sabato 28 aprile 2018) Immagine di repertorio In due nel registro degli indagati Già nei primi giorni di aprile il decesso di Marina Lallo salì alla ribalta della cronaca. Il medico torinese che l'aveva in cura insieme all'...