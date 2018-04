L' Europa dice stop ai pesticidi all' aperto che uccidono le api

Tajani dice che l'Europa è preoccupata di un governo non affidabile in Italia : Trieste, 27 apr. , askanews, 'In Europa sono preoccupati di un governo che non sia affidabile e capace di affrontare i problemi dell'Italia che sono anche quelli dell'Europa'. Lo ha dichiarato il ...

Milan shock - altro che Champions : adesso rischia di perdere anche l’Europa League - ecco cosa dice il regolamento : Il clamoroso k.o. rimediato ieri sera a San Siro contro il Benevento inguaia tremendamente il Milan non solo per la classifica di questo campionato, ma anche per la prossima stagione che potrebbe essere già compromessa in partenza. Ormai definitivamente sfumata la possibilità di entrare nella prossima Champions League, adesso la squadra di Gattuso rischia di perdere addirittura la qualificazione in Europa League. Sarebbe una batosta con ...

Il mitizzato sorpasso spagnolo dice che l'Europa non è matrigna : Roma. Come lo stolto che di fronte al dito che indica la luna, guarda il dito e non la luna, le reazioni all'analisi del Financial Times su dati del Fondo monetario internazionale che annuncia il ...

La Lazio dice addio all'Europa League : Amaro addio della Lazio all'Europa League. Dopo il successo per 4-2 dell'andata, i biancocelesti sono stati sconfitti in trasferta 4-1 dal Salisburgo nel ritorno dei quarti di finale, nonostante il ...

Scatta la Mifid 2 - l’Europa dice stop ai «casinò» finanziari : Con lo stop alle «opzioni binarie» e i limiti ai «contract for differences, le Consob europee hanno dichiarato guerra agli strumenti altamente speculativi e troppo spesso venduti in maniera fraudolenta via internet. Il «bazooka» è carico contro prodotti finanziari che - dati alla mano - hanno causato perdite ai risparmiatori nel 74-89% dei casi, con passivi medi che vanno da 1.600 a 29mila euro...

Lazio e Dinamo Kiev hanno pareggiato 2-2 nella partita di andata dei sedicesimi di finale di Europa League : La Lazio ha pareggiato 2-2 contro la Dinamo Kiev nella partita di andata dei sedicesimi di finale di Europa League. I gol sono stati segnati tutti nel secondo tempo: la Dinamo Kiev è andata in vantaggio con un gol di Viktor The post Lazio e Dinamo Kiev hanno pareggiato 2-2 nella partita di andata dei sedicesimi di finale di Europa League appeared first on Il Post.

Il Milan ha perso 0-2 contro l’Arsenal nei sedicesimi di finale di Europa League : Il Milan è stato sconfitto in casa dall’Arsenal per 0-2 nella partita di andata dei sedicesimi di finale di Europa League. I gol dell’Arsenal sono stati segnati nel primo tempo da Henrikh Mkhitaryan e da Aaron Ramsey. La partita di ritorno si The post Il Milan ha perso 0-2 contro l’Arsenal nei sedicesimi di finale di Europa League appeared first on Il Post.

Casa in fiamme in corso Europa : pensionato in codice rosso : Genova - Un uomo di 85 anni invalido con problemi di deambulazione solo nella sua Casa in fiamme ha rischiato di morire intossicato: a salvarlo sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile che ...

Video/ Atletico Madrid Copenaghen - 1-0 - : highlights e gol della partita - Europa League - sedicesimi - : Video Atletico Madrid Copenaghen , 1-0, : highlights e gol della partita dei sedicesimi di Europa League. Agli spagnoli basta la rete di Gameiro.

Video/ Dinamo Kiev Aek (0-0) : highlights della partita (Europa League - sedicesimi) : Video Dinamo Kiev Aek (0-0): highlights della partita dei sedicesimi di Europa League. Pareggio a reti bianche a Kiev ma gli ucraini ottengono la qualificazione. (Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 10:20:00 GMT)

Video/ Plzen Partizan (2-0) : highlights e gol della partita (Europa League - sedicesimi) : Video Plzen Partizan (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita dei sedicesimi di Europa League. I cechi convincono in casa e volano agli ottavi.(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 10:12:00 GMT)

Video/ Sporting Astana (3-3) : highlights e gol della partita (Europa League - sedicesimi) : Video Sporting Astana (risultato finale 3-3): highlights e gol della partita dei sedicesimi di Europa League. I lusitani pareggiano ma passano il turno. (Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 10:06:00 GMT)

Video / Salisburgo Real Sociedad - 2-1 - : highlights e gol della partita - Europa League - sedicesimi - : Video Salisburgo Real Sociedad , 2-1, : highlights e gol della partita dei sedicesimi di Europa League. Gli austriaci volano agli ottavi di finale.