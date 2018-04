Le Iene | Mentana furioso | ' non assecondo i deliri'

Blastingnews

(Di venerdì 27 aprile 2018) In un mondo che appare sempre più social, molte persone, forse insoddisfatte della propria vita, si sentono in dovere di attaccare ripetutamente i personaggi pubblici, spesso per futili motivi o per ragioni di invidia. Sono i cosiddetti haters, "odiatori digitali", che passano gran parte della loro giornata a contestare qualsiasi azione dei vip. Anche Enrico, direttore di TG LA 7, non è sfuggito all'attacco di alcuni "leoni da tastiera" e, grazie all'intervento di una Iena, è riuscito ad incontrare una delle sue più accanite contestatrici. La vicenda Da quest'anno, il programma TV "Le", ha deciso di realizzare una tipologia di servizio molto particolare, dal titolo decisamente emblematico: "faccia a faccia con il proprio hater". Il copione è, all'incirca, sempre lo stesso. La Iena Mary Sarnataro, infatti, dopo aver contattato un personaggio del mondo dello spettacolo, ...