Agricoltura | Coldiretti | corsa alla terra per 30mila giovani

Coldiretti : primo open day dell’Agricoltura per vivere un giorno da contadino : Per aiutare i giovani a scegliere il lavoro della vita arriva il primo “open Day nazionale dell’agricoltura” italiana per vivere un giorno da contadino lungo un percorso di un chilometro e mezzo, tra le aziende, sui trattori, con gli agrichef, negli orti, nelle fattorie didattiche, con gli animali o nel villaggio delle idee. L’appuntamento è a Bari in Puglia, nella culla del cibo italiano, dove accorreranno migliaia di agricoltori dalle diverse ...

Coldiretti - Agricoltura : stop al “bullismo” dei poteri forti dell’industria : Lo stop al “bullismo” dei poteri forti dell’industria e della distribuzione sui contratti e sui prezzi riconosciuti alle aziende agricole riconosce l’esistenza di un squilibrio commerciale che favorisce le speculazioni lungo la filiera. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare i contenuti della direttiva adottata della Commissione per vietare le pratiche sleali più dannose nella filiera alimentare e garantire un trattamento più equo alle ...

Coldiretti - Agricoltura : raddoppiano i fondi per gli under 40 che scelgono di tornare alla terra : Con i giovani imprenditori agricoli che nel 2017 sono aumentati del 6% raddoppiano i fondi per gli under 40 che scelgono di tornare alla terra. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare positivamente la scelta dell’Italia di incrementare da 37 a 74 milioni i finanziamenti per favorire l’insediamento nelle campagne. In questo modo – spiega la Coldiretti – i giovani agricoltori potranno vedere aumentati i finanziamenti della Politica ...

Palermo : Coldiretti - sbloccare pagamenti per sopravvivenza Agricoltura : Palermo, 28 mar. (AdnKronos) – “Scegliere il biologico è una decisione dettata dalla consapevolezza che la minore produzione sarà compensata da un aiuto. Per questo sbloccare il pagamento fermo da anni è determinante per la sopravvivenza dell’agricoltura provinciale e regionale. Migliaia di agricoltori aspettano anche l’indennità compensativa senza la quale le aziende non riescono ad andare avanti”. Lo ha affermato ...

Agricoltura - Coldiretti : in 10 anni raddoppiate le aziende biodinamiche : Secondo Coldiretti, sono praticamente raddoppiate, in dieci anni in Italia, le aziende agricole biodinamiche che seguono le tecniche codificate nel 1924 da Rudolf Steiner con 400 realtà certificate per un’estensione totale che sfiora i 12mila ettari nel 2017: il dato emerge da un’analisi di Coldiretti in occasione del convegno “Il futuro dell’Agricoltura biologica e biodinamica” alla Fortezza da Basso di Firenze ...

Lavoro - Coldiretti : “Nasce rete Agricoltura sociale campagna amica” : Nasce la rete di agricoltura sociale di campagna Amica con 937 aziende agricole iscritte che esercitano attività di agricoltura sociale ai sensi della legge 141/2015, con servizi che vanno dal reinserimento socio lavorativo di soggetti disagiati, disabili o problematici all’educazione ambientale, dalle attività terapeutiche ai servizi alle comunità locali. Lo rende noto la Coldiretti in occasione della presentazione del Rapporto sull’ ...

Coldiretti : il lavoro cala solo in Agricoltura a causa del clima pazzo : L’agricoltura è l’unico settore che fa segnare un calo nelle ore lavorate (-1.2%) a causa del clima impazzito che ha avuto effetti devastanti nelle campagne con una storica siccita’ su cui si sono abbattuti violenti nubifragi a macchia di leopardo, per danni stimati nei campi superiori ai 2 miliardi di euro nel 2017. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione della diffusione dei dati Istat sul mercato del lavoro nel ...

Agricoltura - Coldiretti : i giovani imprenditori nel 2017 sono aumentati del 6% - arriva il premio per l’innovazione : Con i giovani imprenditori agricoli che nel 2017 sono aumentati del 6% arriva il premio per l’innovazione dedicato alle giovani start up nelle campagne italiane. Ad annunciarlo è la Coldiretti in occasione del via alla presentazione delle domande di iscrizione del nuovo concorso che punta a valorizzare le giovani realtà imprenditoriali italiane del settore agricolo e alimentare, che sono state capaci di emergere tra le altre grazie a un modello ...

Agricoltura - Coldiretti : l’appello per le elezioni - manifesto in 5 punti per i primi 100 giorni : Dare all’appuntamento elettorale la dignità e la partecipazione che merita è un atto di patriottismo e responsabilità verso il nostro Paese in un momento decisivo per il rilancio del Sistema Italia. E’ l’appello al voto lanciato dal presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo in vista dell’election day del 4 marzo. Sono oltre 700 i candidati alle prossime elezioni che hanno sottoscritto il manifesto politico della Coldiretti: si tratta del ...

Agricoltura - Coldiretti : il PIL nel 2017 crolla solo nei campi per il clima impazzito : L’Agricoltura è l’unico settore a fare registrare un calo del valore aggiunto (-4,4%) a causa del clima impazzito che ha avuto effetti devastanti nelle campagne con una storica siccita’ su cui si sono abbattuti violenti nubifragi a macchia di leopardo, per danni stimati nei campi superiori ai 2 miliardi di euro nel 2017. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione della diffusione dei conti trimestrali del Pil a ...

