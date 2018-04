Wall Street ostaggio dei tassi

Wall Street incerta in avvio. Focus su stagione trimestrali - attesa per Facebook e Amazon : In assenza di riscontri macro di rilievo, è la stagione delle trimestrali a rimanere in primo piano: attese soprattutto per i numeri di alcune big del mondo tech, tra cui Facebook, Amazon e Microsoft.

Opening Bell stonata per Wall Street : Partenza in frenata per la borsa di Wall Street come preannunciato dall'andamento negativo evidenziato dai futures statunitensi seguendo la performance ribassista della vigilia quando gli indici S&P ...

T-Bond - così la soglia del 3% pesa su Wall Street : Il rendimento dei titoli di Stato Usa decennali sfiora il 3%. Il timore di alcuni (che considerano questa soglia un punto di svolta) è che i Treasury ora attirino capitali in uscita da Wall Street. Mito o realtà? Ecco perché?un fondo di verità c’è...

Wall Street chiude in calo - DJ -1 - 74% : 23.42 Wall Street recupera nel finale ma chiude comunque in netto calo, col Dow Jones che perde l'1,74% a 24.024,13 punti. In calo anche il Nasdaq,che cede l'1,70% a 7.007,35 punti e lo S&P500 a -1,34% a 2.634,56 punti. Sul fronte dei cambi, al termine delle contrattazioni a Wall Street, l'euro viene scambiato a 1,2234 dollari.

Ombre sul bilancio di Alphabet. Titolo crolla a Wall Street : Teleborsa, - Il boom di utili non basta ad Alphabet. I titoli della parent company di Google stanno crollando al Nasdaq di Wall Street con una discesa del 4,3% all'indomani della pubblicazione del ...

I rendimenti dei T-bond sfiorano il 3%. E Wall Street va in rosso : Gli investitori tornano a vendere i titoli di Stato americani dopo una breve tregua, spedendo in rosso Wall Street. I rendimenti dei Treasury decennali si sono portati al 2,99% dopo aver toccato in ...

Wall Street ignora timori legati ai rendimenti Usa sopra la 'linea di Maginot' : Tutti segnali che confermano il fatto che l'economia si trova in un buono stato di forma. A livello settoriale e di singoli titoli, si segnalano i risultati positivi di Verizon e Caterpillar e l'...

Wall Street chiude negativa : DJ -0 - 06% : 23.30 Chiusura in calo per la Borsa di Wall Street: il Dow Jones perde lo 0,06% a 24.448,69 punti, il Nasdaq perde lo 0,25% a 7.128,60 punti. Positivo invece lo S&P500 a 0,01% a 2.670,29 punti. Sul fronte dei cambi, al termine delle contrattazioni a Wall Street, l'euro è scambiato a 1,2208 dollari.

Wall Street cauta in attesa delle trimestrali "clou" : Wall Street si conferma poco mossa a metà seduta . A prevalere è la cautela in attesa di alcune importanti trimestrali in arrivo in settimana . Gli investitori si attendono ottimi risultati da questa ...

Halliburton - il bilancio non scalda Wall Street. Titolo debole : Teleborsa, - Il ritorno all'utile non basta a Halliburton. La big dei servizi per l'industria petrolifera è infatti debole a Wall Street , -0,96%, nonostante abbia annunciato, relativamente al primo ...

Wall Street in timido rialzo. In focus le trimestrali : Partenza in lieve rialzo per Wall Street. I riflettori sono tutti puntati sull' earning season , dalla quale gli investitori si attendono ottimi risultati grazie anche agli sgravi fiscali legati alla ...

Debiti pubblici & utili privati. La lezione di Wall Street agli stati : Roma . Incurante dei venti di guerra in Siria e dei "rischi geopolitici", Wall Street è in piena euforia da utili : secondo Factset, big dell'analisi finanziaria con base nel Connecticut e 46 sedi in ...