Roma | a giugno parte il progetto #ViaLibera | 24km di strade pedonali

“EUREKA! Roma 2018” : la Primavera è dedicata alla Scienza con circa 800 appuntamenti fino al 3 giugno : fino al 3 giugno si svolge la prima edizione di “EUREKA! Roma 2018”, la stagione che la Capitale dedica alla divulgazione e promozione scientifica. La manifestazione, ideata e promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale, conterà in tutta la città untotale di circa 800 appuntamenti di divulgazione scientifica fino al 3 giugno, proposti dalle Biblioteche di Roma e dal National […]

Raggi : da 1° giugno 350 vigili in più per le strade di Roma : Roma – Di seguito il comunicato di Virginia Raggi, sindaca di Roma. “Dal 1 giugno per le strade di Roma ci saranno 350 vigili in più. Assunzioni che daranno nuova linfa al corpo di Polizia locale di Roma Capitale. Da quando ci siamo insediati ci siamo messi subito al lavoro per risolvere la vicenda del concorso, rimasto incagliato tra ricorsi e ritardi delle precedenti amministrazioni. Dopo sette anni di stallo abbiamo finalmente ...

Labozeta. Il 28 giugno 60 artisti - tra professori d'orchestra e coristi - daranno vita a un concerto nel cuore dell'antica Roma : Questa occasione diventa per noi motivo di orgoglio, perchè è assolutamente necessario rivitalizzare questo affascinante mondo della scienza e della ricerca, specie in un momento di grande crisi ...

Rinviati i concerti di Alice Merton a Milano e Roma - da aprile a giugno : come richiedere il rimborso dei biglietti : Saltano gli attesissimi concerti di Alice Merton a Roma e Milano: la nuova stella del pop europeo avrebbe dovuto esibirsi in due date nel nostro Paese, il 17 e il 18 aprile rispettivamente a Milano, al club Santeria, e Roma, al Teatro Quirinetta. La cantautrice tedesca avrebbe dovuto presentare il suo EP di debutto No Roots uscito per la Paper Plane Records, l'etichetta di cui è fondatrice, e distribuito in Italia da Artist First. Il suo ...

Newsboys a Roma il 15 giugno - unica data italiana : Il cantante Michael Tait, il chitarrista Jody Davis, il tastierista Jeff Frankenstein e il batterista Duncan Phillips credono che l'amore sia il sentimento di cui si ha più bisogno oggi, in un mondo ...

Roma - a Pasqua e Pasquetta musei civici gratis; III e VIII Municipio al voto il 10 giugno; Arrestato rapinatore seriale farmacie : Roma, musei civici APERTI A Pasqua E Pasquetta musei civici aperti a Pasqua e Pasquetta a Roma, con una ricca offerta culturale di mostre, spettacoli, visite guidate e laboratori per bambini. ...

Elezioni - il 10 giugno le comunali. A Roma si vota per il III e VIII Municipio : Il 10 giugno si torna al voto per le amministrative. Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, ha fissato la data per lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei ...

Casa delle Farfalle - dal 24 marzo al 10 giugno - un eden tropicale nel cuore di Roma : Un giardino magico e incantato all’interno del quale ammirare centinaia di Farfalle tropicali variopinte e di raro pregio, libere di sprigionare tutta la loro bellezza e vivacità: è quello che ci attende a Roma dal 24 marzo al 10 giugno con “La Casa delle Farfalle” allestita in via Appia Pignatelli 450. La Casa delle Farfalle è una serra tropicale, un angolo di paradiso nel cuore della città, che offre al pubblico la possibilità di passeggiare ...

Caparezza in tour da giugno : il 16 luglio a Roma : Partirà dal Lucca Summer Festival, il 27 giugno, la tranche estiva del ' Prisoner 709 tour ' di Caparezza. Il cantautore pugliese, protagonista dei maggiori festival italiani in programma, presenterà ...

Lo Stato Sociale da giugno in tour - il via da Milano e a luglio a Roma : Dopo il successo del brano ' Una vita in vacanza ' , presentato al 68/o Festival di Sanremo al primo posto nella classifica Earone dei brani più trasmessi dalle radio, dei singoli più venduti in ...