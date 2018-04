Amici 2018 Ed 17 | Emma Marrone e The Kolors ospiti | le assegnazioni del quarto serale

Alessandra Amoroso ed Emma Marrone ad Amici 2018 con Stash e Facchinetti/Fogli : gli ospiti del serale del 28 aprile : Alessandra Amoroso ed Emma Marrone ad Amici 2018 si esibiranno nel corso del prossimo appuntamento del serale. Sono stati svelati oggi gli ospiti del quarto appuntamento serale di Amici di Maria De Filippi. Le due squadre del serale hanno scoperto oggi con chi dovranno duettare nel corso della prima fase della quarta puntata in onda sabato 28 aprile in diretta. La squadra blu dovrà cantare con Alessandra Amoroso, la squadra bianca dovrà ...

Minacce a Heather Parisi : ad Amici 2018 interviene anche la mamma di Biondo! : La lettera della mamma di Biondo è un altro importante tassello che si va ad aggiungere a tutto quello che è successo nell'ultimo periodo ad Amici 2018: il rapper è stato al centro delle critiche di due giudici in particolare - Heather Parisi ed Ermal Meta - e questo ha fatto storcere il naso ad alcune sue fan; la situazione è però degenerata quando, attraverso un video pubblicato su Instagram, la figlia di Heather Parisi ha espresso ...

Biondo VS Heather Parisi/ Amici 2018 - ancora insulti e minacce : Maria De Filippi mette tutto a tacere? : Biondo vs Heather Parisi, Amici 17: il cantante della squadra bianca condanna l'atteggiamento dei fans, ma ribadisce di di trovare sbagliato l'atteggiamento dell'ex ballerina.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 06:48:00 GMT)

Amici 2018/ Ed. 17 : le prime assegnazioni per il quarto serale - le lacrime di Carmen : Amici 2018, ed. 17: le prime assegnazioni alla squadra bianca per il quarto serale, le lacrime di Carmen dopo le critiche ricevute da Carlo Di Francesco.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 05:34:00 GMT)

Amici 2018 - daytime 24 aprile. Biondo condanna chi ha minacciato la figlia di Heather Parisi : «Voglio incitare questi fan a non essere miei fan» : Biondo - Amici 2018 I giudizi dei professori sull’ultima puntata e le nuove assegnazioni in vista della prossima animano la vita nelle due casette di Amici 2018. Biondo, intanto, approfitta per condannare i suoi fan (o pseudo tali) che hanno minacciato la figlia di Heather Parisi, prendendone le distanze. Amici 2018, daytime 24 aprile | Squadra Bianca: Biondo condanna i fan Nella Squadra Bianca ci sono i ballerini Luca Capomaggi e ...

Amici 2018 : Heather Parisi pubblica le minacce di morte fatte a lei e alla sua famiglia dai fans di Biondo : Amici 2018: Heather Parisi pubblica le minacce di morte scritte dai fan di Biondo a lei e alla sua famiglia. La polemica iniziata una settimana fa non accenna a placarsi. Heather Parisi con un post Instagram pubblica le minacce ricevute dai fans di Biondo Il talent, Amici di Maria De Filippi ha perso tutta quella naturalezza e quella spontaneità tipica dei ragazzi che si mettono alla prova nel ballo e nel canto, per assumere i connotati di un ...

Amici 2018 - la mamma del concorrente Biondo scrive una lettera a Heather Parisi : “Sono sconcertata da come ha trattato mio figlio” : “Tu ti rendi conto che in questa gara di canto stai barando, stai imbrogliando, tu non canti, stai ammettendo di non saper cantare usando una macchinetta che ti rende intonato“: a parlare così è Heather Parisi che, durante l’ultima puntata di Amici, ha parlato con estrema schiettezza a Biondo, concorrente del talent di Maria De Filippi. La ballerina, membro della commissione esterna del programma (che da questa edizione ha ...

Amici 2018 : comunicato stampa : Biondo è nei guai? : Resta teso il clima tra Biondo, l’allievo di Amici ed Heater Parisi. Dopo la discussione tra i due avvenuta in diretta durante la terza puntata, la produzione è intervenuta attraverso un comunicato stampa. Quali decisioni saranno prese? A voi scoprirlo! In seguito alla lite in diretta avvenuta tra la ballerina Heater Parisi ed il cantante Biondo, durante la terza puntata del talent show “Amici”, la produzione ha pensato bene di ...

Amici 2018 - la madre di Biondo contro Heather Parisi : «Comportamento deplorevole. Ha associato mio figlio ad un reato di cyberbullismo» : Heather Parisi - Amici 2018 La terza puntata del Serale di Amici 2018 è stata caratterizzata principalmente dallo scontro verbale tra Heather Parisi e Biondo, dopo che la ‘commissaria’ ha accusato il cantante di barare perché utilizza nelle sue esibizioni l’autotune, strumento che ‘manipola’ la voce, andando a correggere eventuali errori o problemi di intonazione. La showgirl di Los Angeles ha così accusato ...