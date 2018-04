Problemi Fortnite all’orizzonte per il 25 aprile? La situazione del dopo patch 3.6 : Un universo sempre in dinamica evoluzione quello di Fortnite, il fortunato Battle Royale che, da una manciata di mesi a questa parte, assieme al compagno e antagonista PUBG ha rubato la scena a titoli ben più blasonati e dai budget molto più corposi. Il merito va immancabilmente a una dinamica di gioco a dir poco magnetica, unitamente al fatto che il titolo di Epic Games è disponibile in formato totalmente gratuito, un fattore non da poco in un ...

Cosa cambia in Fortnite con la patch 3.6 il 24 aprile - Problemi ai server : Nuova settimana, nuovi problemi e manutenzione ai server per Fortnite. I giocatori non possono accedere ma è in arrivo comunque una buona notizia. Stiamo parlando della patch 3.6. Quando Epic Games finirà di sistemare tutto, la manutenzione programmata, diverse cose cambieranno. Come sempre lo sviluppatore non ha dato un termine per questa manutenzione. Di solito dura tra le due e le tre ore, quindi Fortnite potrebbe tornare online tra le 12:00 ...

Tutto sui Problemi Fortnite di oggi 19 aprile : perché non funziona? : Ci sono nuovamente segnalazioni di problemi Fortnite oggi 19 aprile, almeno stando a quanto trapelato sul web proprio in questi minuti. Probabilmente è troppo presto per parlare di down, visto che non siamo ancora su livelli altissimi al momento della pubblicazione del nostro articolo, ma è fuori discussione il fatto che molti giocatori in questi minuti stiano riscontrando delle difficoltà nell'accedere alla piattaforma. Una conferma ...

Problemi Fortnite all’SMG - Epic Games pronta a intervenire sul bug : Il successo dilagante di Fortnite è figlio di numerosi fattori diversi: da un lato abbiamo la formula gratuita, che di fatto lo ha consegnato a masse sterminate di utenti, con milioni e milioni di giocatori che, anche soltanto per curiosità, hanno fatto il loro accesso nel mondo di gioco di Epic Games restando intrappolati nella sua rete; dall'altro c'è da tenere in considerazione la grande attenzione posta dagli sviluppatori in ogni singolo ...

Epic Games si scusa per i Problemi di Fortnite delle ultime ore e regala due oggetti ai giocatori : Avrete certamente notato che Fortnite ha avuto problemi nelle ultime ore. Tantissimi giocatori sono rimasti bloccati nella giornata di ieri, abbandonati alla prospettiva di non poter accedere al loro gioco e passare una serata in compagnia dell'apprezzato titolo di Epic.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, gli sviluppatori, in un post sul blog, si sono scusati per il fatto che Fortnite sia rimasto offline nella giornata di ieri. "Siamo ...

Fortnite rimuove temporaneamente una delle armi - Epic Games al lavoro sui Problemi : Riuscire a equilibrare un'esperienza ludica come quella di Fortnite non dev'essere per nulla facile. Tanti sono infatti fattori che concorrono al creare le situazioni di gioco che si materializzano sullo schermo, con gli utenti che cercano sempre la via più comoda per arrivare al successo all'interno del Battle Royale, non lesinando sull'uso di tecniche al limite del regolamento. Non stiamo parlando ovviamente dello sfruttamento dei glitch o di ...

Nuovi Problemi Fortnite l’11 aprile - cosa succede al gioco di Epic Games? : Tantissimi gli utenti che negli ultimi mesi hanno fatto il loro accesso nel mondo di Fortnite, il Battle Royale che ha rubato la scena a titoli ben più blasonati a cavallo del 2017 e del 2018 - con milioni e milioni di giocatori che hanno preso parte ad almeno una partita - e che ovviamente non ha alcuna intenzione di smettere nella propria cavalcata trionfale. Problematiche permettendo. Nelle ultime ore infatti Nuovi Problemi Fortnite ...

Perché non funziona Fortnite : Problemi oggi 5 aprile ma aggiornamento in corso : problemi Fortnite anche oggi 5 aprile, il gioco non funziona su PS4, Xbox One e PC ma anche via mobile attraverso la nuova applicazione del gioco resa disponibile ufficialmente su IPhone. Cosa sta succedendo? I giocatori del celebre titolo si sono abituati e non poco a frequenti periodi di down per malfunzionamenti al server ma in questo caso specifico parliamo di anomalia programmata dagli sviluppatori. Sono infatti in corso degli aggiornamenti ...

Gravissimi Problemi Fortnite oggi 4 aprile : matchmaking interrotto - perché non si può giocare? : Moltissimi utenti non possono giocare a Fortnite stasera 4 aprile, a quanto pare ci sono gravi problemi ai server. Il popolarissimo gioco di Epic Games sta ricevendo molte segnalazioni da centinaia di giocatori che non riescono ad accedere. oggi il forte impatto si sta riscontrando sul matchmaking. Significa che attualmente è impossibile accedere alle partite su mobile, cioè su iOS, PS4, Xbox One e PC. Consultando il celebre sito Down ...

Problemi Fortnite per Sniper Shootout e XP - l’intervento di Epic Games : Il successo costantemente in espansione di Fortnite non concede nemmeno un attimo di pausa ai ragazzi di Epic Games: lo studio al lavoro sul fortunato survival game è infatti costantemente impegnato nel migliorare il proprio pargoletto, al fine di concedere ai propri utenti la miglior esperienza ludica possibile. Ovviamente non tutte le ciambelle escono col buco, come si suol dire, e d è proprio questo il caso dell'ultimo aggiornamento di ...

Estesi Problemi Fortnite oggi 29 marzo - durerà molto : server down per update 3.4 : Fortnite sta per ricevere un nuovo aggiornamento, precisamente la versione 3.4 oggi 29 marzo, che aggiungerà diversi nuovi oggetti e correzioni di bug. La manutenzione era programmata, certo, ma pare che questa volta i problemi saranno molto più Estesi, come si legge sul forum ufficiale di Fortnite. Epic Games ha confermato: "I server saranno down per l'update 3.4. Abbiamo bisogno di più tempo per questo aggiornamento, quindi il down durerà ...

Problemi Fortnite oggi 20 marzo - impossibile fare login : cosa succede? : Anche oggi 20 marzo ci sono i classici Problemi Fortnite, del resto come ogni settimana. Sicuramente si tratta di qualche aggiornamento che ha mandato down i server: in effetti sul sempre aggiornato Servizio allerta le segnalazioni degli utenti sono tantissime, anche se sul Forum ufficiale non vediamo annunci importanti né orari per quanto riguarda questo down: è una manutenzione aggiornata o semplicemente i Problemi Fortnite sono dati da errori ...

Problemi Fortnite oggi 15 marzo - ecco perché non si può giocare : Fortnite si aggiorna con esplosivi telecomandati e Lama delle scorte come si legge sul forum, purtroppo l'aggiornamento sta causando i classici Problemi ai server, per ora non si può giocare. Ancora Problemi Fortnite oggi 15 marzo: perché non si può giocare? Ve lo diciamo noi: è in corso l'aggiornamento 3.3, insomma quello che era stato rimandato e aggiunge tra le altre cose esplosivi telecomandati e Lama delle scorte. Le segnalazioni sono ...

Problemi Fortnite oggi 8 marzo - perché non si può giocare? : Anche oggi 8 marzo moltissimi giocatori stanno riscontrando una valangia di Problemi Fortnite. Guardando il sempre preciso down detector, quello che prima veniva chiamato Servizio Allerta, si nota un grande numero di segnalazioni. Il bello e che sul forum ufficiale non siamo riusciti a trovare annunci in merito, cosa sta causando questi Problemi Fortnite? Non c’è pace per Epic Games che si ritrova ad affrontare nuovi Problemi anche nel ...