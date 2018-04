http://feedproxy.goo

: #LG G7 ThinQ su Geekbench con soli 4GB di RAM e Snapdragon 845: LG G7 ThinQ è apparso sul… - giannifioreGF : #LG G7 ThinQ su Geekbench con soli 4GB di RAM e Snapdragon 845: LG G7 ThinQ è apparso sul… - Gizblogit : #LG G7 ThinQ su #Geekbench: svelate nuove specifiche | Rumors - arocco1992 : LG G7 ThinQ: Geekbench conferma Snapdragon 845 e 4GB di RAM Si torna a parlare di LG G7 ThinQ con ulteriori confe… -

(Di mercoledì 25 aprile 2018) LG G7è apparso sul sito, noto benchmark, con alcune caratteristiche in evidenza come 4GB di RAM e il processore845. Basteranno queste specifiche a riportare LG ad essere di nuovo protagonista del mercato mobile Android? LG G7suLe premesse non sembrano delle migliori, messo che, per ora, si tratta solo di mere speculazioni, il quadro che si prospetta non appare positivo per LG già in grossi guai nel settore mobile con il flop del top di gamma dello scorso anno che è costato 100 milioni di dollari all’azienda sudcoreana. Sono tanti gli sforzi della società per cambiare rotta, uno di questi è il nuovo centro per gli aggiornamenti che si occuperà anche di migliorare l’esperienza utente dei propri smartphone. È anche cambiato il CEO che ha deciso (giustamente) di non presentare nuovi device al MWC 2018 e ora cresce l’attesa per ...