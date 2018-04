Hockey ghiaccio - Italia-Kazakistan : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Terza partita per l’Italia ai Mondiali di Prima Divisione 2018 di Hockey su ghiaccio. Gli azzurri sfideranno il Kazakistan. È un impegno fondamentale perché la Nazionale di Cleyton Beddoes deve necessariamente rifarsi dopo il ko a sorpresa contro l’Ungheria. Un passo falso che rischia di complicare il cammino degli azzurri, che avevano l’occasione di allungare prima di affrontare le tre avversarie sulla carta più forti. ...

Hockey ghiaccio - Mondiali Prima Divisione 2018 : l’Italia è chiamata a rialzare la testa. Ma contro il Kazakistan sarà durissima : Dopo il giorno di riposo, l’Italia torna sul ghiaccio per rituffarsi nella seconda parte dei Mondiali di Prima Divisione di Budapest. Gli azzurri hanno chiuso i primi due giorni con una sconfitta a dir poco sorprendente contro l’Ungheria ed ora sono attesi da un trittico di gare in tre giorni aperto dalla sfida al Kazakistan. Il passo falso contro i padroni di casa è stato inatteso, perché gli azzurri hanno per larghi tratti condotto ...

Hockey ghiaccio - Mondiali Prima Divisione 2018 : il Kazakistan schianta la Gran Bretagna e rimane da solo al comando della classifica : Si è risolto con un netto 6-1 in favore del Kazakistan l’ultimo incontro della seconda giornata dei Mondiali di Prima Divisione di Hockey su ghiaccio di Budapest. I kazaki hanno letteralmente schiantato la Gran Bretagna, rimanendo pertanto l’unica formazione a punteggio pieno dopo due partite. I britannici hanno provato a sorprendere anche il Kazakistan, dopo aver fatto lo stesso con la Slovenia, portandosi in vantaggio già dopo ...

Hockey ghiaccio - Mondiali Prima Divisione 2018 : l’Italia va ko con l’Ungheria. Prima sconfitta per gli azzurri : Primo passo falso per gli azzurri ai Mondiali di Prima Divisione di Hockey su ghiaccio. L’Italia è stata battuta per 3-2 dall’Ungheria al termine di un incontro per larga parte dominato dalla Nazionale di Cleyton Beddoes, che però si è fatta sorprendere a inizio secondo e terzo drittel. Una sconfitta rocambolesca, che ora complica l’avventura dell’Italia. Gli azzurri, però, avranno ora un giorno di riposo per mettere a ...

Hockey ghiaccio - Mondiali Prima Divisione 2018 : altra sconfitta per la Slovenia! La Polonia passa per 4-2 : L’inizio dei Mondiali di Prima Divisione è da dimenticare per la Slovenia. La favorita per la promozione, unica delle sei a partecipare alle ultime Olimpiadi (dove è stata l’unica in grado di battere la Russia poi campione in carica), ha perso anche la sua seconda partita. Dopo la Gran Bretagna ieri, è toccato alla Polonia oggi, uscita vincitrice per 4-2 dal ghiaccio di Budapest. I polacchi si sono resi autori di una partenza sprint, ...

LIVE Hockey ghiaccio - Italia-Ungheria in DIRETTA : secondo impegno per gli azzurri ai Mondiali 2018 : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Ungheria, seconda giornata dei Mondiali 2018 di Prima Divisione di Budapest. È una partita fondamentale per gli azzurri. Il primo impegno contro la Polonia è stato più che soddisfacente ed ora la Nazionale di Cleyton Beddoes ha l’opportunità di ottenere altri tre punti. La formazione magiara non va sottovalutata, ma sulla carta è la più debole del girone. Un’altra vittoria ...

Hockey ghiaccio - Mondiali Prima Divisione 2018 : l’Italia ha l’occasione di allungare contro l’Ungheria : Seconda partita per l’Italia ai Mondiali di Prima Divisione di Hockey su ghiaccio. Il debutto è stato perfetto per gli azzurri, che sono usciti con i tre punti dal match contro la Polonia. Il cammino, però, è ancora lungo: ci sono altre quattro partite da giocare per raggiungere il traguardo finale, premio riservato alle prime due del torneo. Nel frattempo, però, l’Italia ha cominciato alla grande. La Polonia è stato un test arduo, ...

Hockey ghiaccio - Italia-Ungheria : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Secondo impegno per l’Italia ai Mondiali di Prima Divisione di Hockey su ghiaccio. Dopo la vittoria sulla Polonia gli azzurri sfidano l’Ungheria padrone di casa. L’obiettivo è quello di ottenere altri tre punti per proseguire alla grande il cammino verso la promozione in Top Division, premio riservato alle prime due del torneo. La partita contro l’Ungheria si giocherà lunedì 23 aprile alle ore 19.30. La partita sarà ...

Hockey ghiaccio - Mondiali Prima Divisione 2018 : Italia - buona la prima! La Polonia si arrende per 3-1 : Iniziano con una vittoria i Mondiali di Prima Divisione di Hockey su ghiaccio dell’Italia. Gli azzurri hanno battuto per 3-1 una Polonia arcigna, che si era portata in vantaggio in avvio ma che alla lunga ha dovuto arrendersi alla maggiore qualità della Nazionale di Cleyton Beddoes. buona la Prima, dunque, per l’Italia: il viaggio che ha come meta finale la promozione in Top Division è ancora lungo ma nel frattempo, alla luce anche ...

LIVE Hockey ghiaccio - Italia-Polonia in DIRETTA : prima sfida dei Mondiali 2018. Azzurri - serve una vittoria : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, prima giornata dei Mondiali 2018 di prima Divisione di Hockey su ghiaccio. È già una sfida cruciale per gli Azzurri, perché affrontano una delle rivali con cui si giocheranno la promozione in Top Division. La Polonia si presenta a Budapest con tante assenze ma venderà cara la pelle. L’Italia, in ogni caso, non può permettersi passi falsi. La formula del torneo, infatti, ...

Hockey ghiaccio - Italia-Polonia : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Primo impegno per l’Italia ai Mondiali di Prima Divisione di Hockey su ghiaccio. Gli azzurri saranno impegnati nel Girone A di Budapest, quello che regalerà alle prime due classificate l’accesso alla Top Division, ovvero il Mondiale vero e proprio. Il primo avversario della Nazionale di Cleyton Beddoes sarà la Polonia. Il debutto degli azzurri avverrà oggi domenica 22 aprile alle ore 19.30. La partita sarà trasmessa in streaming sul ...

Hockey su ghiaccio - Mondiali Prima Divisione 2018 : sarà la Polonia il primo esame dell’Italia di Cleyton Beddoes : Il giorno del debutto si avvicina. Domani l’Italia inizierà i Mondiali di Prima Divisione di Hockey su ghiaccio di Budapest affrontando la Polonia. Un test già fondamentale per cominciare al meglio l’avventura del Gruppo A. Le partecipanti sono sei, inserite in un girone all’italiana: ecco perché gli azzurri non possono permettersi passi falsi, che rischierebbero di complicare il cammino già dopo il primo incontro. In palio, ...