Don Matteo 12 | Lux Vide | Vogliamo fare una collezione di tv movie

Ufficiale. Don Matteo 12 riprese a Spoleto da maggio 2019 : Sarà ancora una volta Spoleto (Perugia) il set di Don Matteo. Terence Hill sarà in città nel maggio 2019 per

Ballando con le Stelle : Milly Carlucci atterra Don Matteo - ecco cosa è successo : Sabato 21 aprile, Ballando con le Stelle 13 ha ospitato uno degli attori più stimati dal pubblico televisivo italiano e internazionale: Terence Hill. Protagonista di vari film western - di cui la maggior parte affiancato dall'amico di sempre Bud Spencer - e poi protagonista della storica fiction Don Matteo, il parroco dall'innato talento per le indagini. L'attore è stato invitato nella trasmissione di Milly Carlucci come ‘Ballerino per una ...

Video di Terence Hill a Ballando con le Stelle - Don Matteo dà lezioni di padellate nel segno del western : Un'entrata stile western introduce il Video di Terence Hill a Ballando con le Stelle. Nel programma condotto da Milly Carlucci, l'attore, al cinema con "Il mio nome è Thomas", è stato l'ospite speciale nella puntata in onda sabato 21 aprile. Per l'occasione, la star di Don Matteo è scesa in pista da ballo per una notte. L'accoglienza calorosa del pubblico ha infiammato la serata, mentre la Carlucci lo ha descritto come "un amico di tutti", ...

TERENCE HILL / Don Matteo ballerino : il ritiro dalle scene è ancora lontano (Ballando con le stelle) : TERENCE HILL, che questa sera si calerà nei panni del "ballerino per una notte" a Ballando con le stelle 2018, è nelle sale con il suo film dal titolo "Il mio nome è Thomas"

TERENCE HILL/ Don Matteo ballerino per una notte nel segno di... Bud Spencer (Ballando con le stelle) : TERENCE HILL, che questa sera si calerà nei panni del "ballerino per una notte" a Ballando con le stelle 2018, è nelle sale con il suo film dal titolo "Il mio nome è Thomas"

Don Matteo - la 12esima serie si farà : La notizia è arrivata all'indomani del bagno di folla di giovedì 19 aprile al Teatro Nuovo "Menotti" di Spoleto , leggi qui , : la 12esima serie di don Matteo si farà. E sarà sempre nella città ducale.

«Don Matteo 11» : perché la fiction che piace (ancora) : Bando alle consultazioni al Quirinale, ai dibattiti dei salotti, agli indici di gradimento che sembrano l’ago di una bilancia impazzita. Se ci sono dei personaggi che mettono d’accordo gli italiani, su cui nessuno si sognerebbe mai di infierire, quei personaggi vengono dalla televisione. Salvo Montalbano, Nonno Libero, Don Matteo. Eroi moderni di un Paese che corre veloce, che mira al progresso ma che non riesce proprio a non ...

Don Matteo 12 - non solo Spoleto : Don Matteo 12 si farà. Per il prete detective Terence Hill non è ancora tempo di scendere dalla bicicletta. All’indomani della conclusione dell’undicesima stagione che ha tenuto incollati su Rai1 6 milioni 777mila telespettatori con il 30,18% di share, Matilde e Luca Bernabei, presidente e amministratore delegato della Lux Vide, società produttrice della fortunata serie tv hanno dichiarato: “Vogliamo produrre una 12° edizione ...

Don Matteo 12 si farà?/ Luca Bernabei della Lux Vide : "Noi siamo pronti. L'ultima parola spetta alla Rai" : Don Matteo 12 ci sarà? Si è appena conclusa l'undicesima stagione della serie tv con Terence Hill e i vertici della Lux Vide sono pronti per rimettersi al lavoro. Le parole di Bernabei.

Ascolti boom per il finale di Don Matteo 11 - Maria Chiara Giannetta conquista il pubblico : confermata la 12ª stagione? : boom di Ascolti per il finale di Don Matteo 11. Trasmesso ieri sera su Rai1, il doppio episodio conclusivo dell'undicesima stagione ha conquistato 6milioni 700mila spettatori, registrando il 30,2% di share; con questi numeri, la fiction ha vinto in assoluto la prima serata. In particolare, il pubblico di Don Matteo è composto da sempre più giovani che guardano la serie e commentano sui social ogni scena - come dimostra l'hashtag #DonMatteo11 che ...

Ascolti tv - Don Matteo 11 chiude con oltre 6 - 7 milioni di telespettatori : Chiusura vincente per Don Matteo 11 che su Rai1 con 6 milioni 777mila telespettatori, pari ad uno share del 30.18%, si aggiudica il prime time del 19 aprile. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il film I.T. – Una mente pericolosa ha raccolto 1 milione 602mila telespettatori pari al 7.3% di share. Sempre in prima serata, su Rai2 The Voice of Italy ha interessato 1 milione 874mila spettatori (8.53%), su Italia1 1 milione 754mila spettatori per ...

