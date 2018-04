Dalle piramidi maya a Pompei | come visitare il mondo seduti in poltrona

wired

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Costi spesso esorbitanti e tempo sempre tiranno ci costringono a scegliere con attenzione le mete dei nostri viaggi. Non è facile aggirarsi per il globo alla scoperta delle meraviglie artistiche, ma per fortuna c’è il virtuale. Google Arts & Culture, il progetto artistico-culturale di Big G, ha finalmente svelato Open Heritage, una ricca collezione di monumenti visitabili senza spendere nulla. Basta solo l’aiuto del computer o dello smartphone e via, siamo pronti. La nuova iniziativa è stata realizzata insieme a CyArk, organizzazione non profit che dal 2003 scansiona, archivia e condivide il patrimonio mondiale con l’obiettivo di conservarlo, ma anche di stimolare lo studio e la visita dal vivo di ciò che di meglio il nostroha da offrire. Nella pagina dedicata al progetto troviamo diversi contenuti. Prima di tutto ci sono le Expedition overview, vale a dire ...