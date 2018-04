25 aprile con Muffuletto e Fuazza a Licata

La confessione di un marito - film stasera in tv 28 aprile : trama - curiosità - streaming : La confessione di un marito è il film stasera in tv sabato 28 aprile 2018 in onda in prima serata su Rete 4. La pellicola drammatica diretta da Michelle Mower ha come protagonista JR Bourne. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV La confessione di un marito, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: The Preacher’s Sin / A ...

ROSAMUNDE PILCHER : UN MISTERO DAL PASSATO/ Su Canale 5 il film con Nadine Warmuth (oggi - 25 aprile 2018) : ROSAMUNDE PILCHER: Un MISTERO dal PASSATO, il film in onda su Canale 5 oggi, mercoledì 25 aprile 2018. Nel cast: Nadine Warmuth, Jan Hartmann, alla regia Hans Jurgen Togel. (Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 05:17:00 GMT)

LA CIOCIARA/ Su Rete 4 il film con Sophia Loren (oggi - 25 aprile 2018) : La CIOCIARA, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 25 aprile 2018. Nel cast: Sophia Loren, Jean Paule Belmondo, alla regia Vittorio De Sica. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 04:51:00 GMT)

25 aprile - San Marco Evangelista : vita - patronati e iconografia : Il 25 aprile si festeggia San Marco Evangelista, in riferimento al giorno del suo martirio. Protettore degli scrivani, dei notai, dei vetrai, degli ottici, di coloro che dipingono su vetro, patrono di Venezia, egli nacque in Palestina, sotto l’imperatore Augusto. Della sua vita si sa davvero poco. Oltre alla familiarità con San Pietro, che lo chiama figloio mio e che lo ebbe con sé nei viaggi missionari in Oriente e a Roma, ebbe una lunga ...

25 aprile con la Costituzione nel cuore : Libertà e Giustizia condivide questa visione: la democrazia è troppo importante perché il suo destino sia lasciato solo alla politica dei professionisti. Da qui le ragioni dell'esistenza stessa di ...

Galaxy A8 nuovo aggiornamento firmware in Italia con sicurezza di aprile 2018 : non è Android Oreo : Samsung ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware per il Galaxy A8 brandizzato dall’operatore telefonico Vodafone, apportando le nuove patch di sicurezza, e non si tratta di Oreo.Segnaliamo a tutti i possessori di un Samsung Galaxy A8 SM-A530F, acquistato tramite operatore telefonico Vodafone, che da poche ore l’azienda coreana ha iniziato il rilascio di un nuovo aggiornamento firmware.Galaxy A8 Vodafone: ecco le ...

25 aprile - Articolo Uno- Mdp Calabria : Il concetto di Resistenza attuale per nuove sfide : ... ai tanti migranti che periodicamente muoiono nei nostri mari, alle torture e alle prevaricazioni che donne e uomini ancora ad oggi subiscono ed alle tante guerre presenti ancora nel nostro mondo. ...

Estrazioni Superenalotto di oggi - 24 aprile 2018 : i numeri vincenti del concorso n.49 : Il Superenalotto è un gioco d’azzardo, legale, a premi gestito dalla SISAL. Fu introdotto in Italia il 3 dicembre 1997, in luogo del precedente Enalotto. Suo ideatore è stato Rodolfo Molo, ex presidente di Sisal e figlio di Geo Molo, che fu uno degli inventori del Totocalcio. Il gioco del lotto (o semplicemente lotto) è […] L'articolo Estrazioni Superenalotto di oggi, 24 aprile 2018 : i numeri vincenti del concorso n.49 sembra essere ...

GARFIELD 2 - SU TV8/ Info streaming del film con Jennifer Love Hewitt (oggi - 24 aprile 2018) : GARFIELD 2, il film d'animazione in onda su Tv8 oggi, martedì 24 aprile 2018. Nel cast: Bill Murray, Tim Curry, Bob Hoskins, alla regia Tim Hill. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 19:18:00 GMT)

DIRTY DANCING - BALLI PROIBITI - SU ITALIA 1 / Info streaming del film con Jennifer Grey (oggi - 24 aprile 2018) : DIRTY DANCING, il film in onda su ITALIA 1 oggi, martedì 24 aprile 2018. Nel cast: Jennifer Grey, Patrick Swayze e Jerry Orbach, alla regia Emile Ardolino. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 19:08:00 GMT)

25 aprile - la Costituzione è in emoji il gioco per vedere quanto conosci la legge dello Stato : ... raggiungo ampiamente, era la creazione di un codice che, rendendo note regole grammaticali e vocabolario, potesse essere applicabile da chiunque in qualsiasi parte del mondo. Un primato che si è ...

Trento Film Festival - dal 26 aprile al 6 maggio - con 150 appuntamenti - 130 film e numerosi ospiti : Ancora una prima mondiale con "Moser - Scacco al tempo" di Nello Correale, primo documentario sul ciclista italiano più vittorioso di sempre , ospite a Trento, , e sempre al mondo della due ruote ...

Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto - 10eLotto del 24 aprile : i numeri vincenti! Video - conc 49/2018 - : Lotto, 10eLotto, SuperenaLotto Estrazioni di oggi 24 aprile: numeri vincenti del concorso Sisal n.49/2018: chi vincerà il jackpot?.

Amici 2018 - daytime 24 aprile. Biondo condanna chi ha minacciato la figlia di Heather Parisi : «Voglio incitare questi fan a non essere miei fan» : Biondo - Amici 2018 I giudizi dei professori sull’ultima puntata e le nuove assegnazioni in vista della prossima animano la vita nelle due casette di Amici 2018. Biondo, intanto, approfitta per condannare i suoi fan (o pseudo tali) che hanno minacciato la figlia di Heather Parisi, prendendone le distanze. Amici 2018, daytime 24 aprile | Squadra Bianca: Biondo condanna i fan Nella Squadra Bianca ci sono i ballerini Luca Capomaggi e ...