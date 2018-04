Ys 8 | Lacrimosa of Dana si mostra in un nuovo trailer per Nintendo Switch

Ys 8 : Lacrimosa of Dana lancia un nuovo trailer per Nintendo Switch : Come ci segnala Nintendoeverything, Ys VIII: Lacrimosa of Dana ha lanciato il suo ultimo trailer di gioco incentrato sul personaggio pricnipale Adol Christin.Il trailer si riferisce alla versione del gioco per Nintendo Switch. Dopo che la sua nave è affondata, l'avventuriero Adol viene trascinato fino a un'isola deserta abitata da creature crudeli che si sono evolute in tanti modi diversi. Per sopravvivere, Adol dovrà riunire i sopravvissuti e ...

Ys VIII Lacrimosa of DANA : Recensione - Trailer e Gameplay : Ys è indubbiamente una delle serie ruolistiche più longeve e famose nel settore videoludico, prodotta da Niohn Falcom, ed oggi su gentile concessione della stessa, vogliamo condividere con voi la nostra Recensione di Lacrimosa of DANA, l'ottavo capitolo della saga. Ys VIII Lacrimosa of DANA Recensione Lanciato per la prima ...