ULTIME NOTIZIE Di oggi ultim' ora Governo | Fico | nel pomeriggio incontro con Pd e M5s 24

Bibione - operaio cade dall'impalcatura di un albergo e muore/ ULTIME NOTIZIE : ennesimo incidente sul lavoro : Bibione, operaio cade dall'impalcatura di un albergo e muore. ennesimo incidente sul lavoro. Le Ultime notizie sulla tragedia: la procura di Pordenone ha aperto un'inchiesta(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 21:53:00 GMT)

CANADA - FURGONE INVESTE PEDONI A TORONTO/ Video ULTIME NOTIZIE : morti - incidente o attentato terroristico? : TORONTO, FURGONE sulla folla in CANADA: Video, ultime notizie. incidente o attentato terroristico? Arrestato l'autista, ci sarebbero morti e almeno 8 feriti. Mistero sulla dinamica(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 20:41:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ L'impegno di Formisano per gli esodati ancora esclusi (ULTIME notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. L'impegno di Formisano per gli esodati ancora esclusi. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 23 aprile(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 17:59:00 GMT)

Armenia - premier Sargsyan si dimette dopo proteste/ ULTIME NOTIZIE : si va verso stato di emergenza? : Armenia, premier Sargsyan si dimette dopo giorni di proteste. Cosa succede ora: si va verso stato di emergenza? Le Ultime notizie: le polemiche dopo riforma costituzionale(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 17:16:00 GMT)

Riforma pensioni/ Cumulo contributivo - le limitazioni per la contribuzione estera (ULTIME notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Cumulo contributivo, le limitazioni per la contribuzione estera. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 23 aprile(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 15:12:00 GMT)

Bolzano - tunisino scappa con i figli : moglie denuncia scomparsa/ ULTIME NOTIZIE : in fuga su un furgone : Bolzano, tunisino scappa con i figli: moglie italiana ne denuncia la scomparsa. L'uomo è ora ricercato in tutta Italia: sarebbe scappato a bordo di un furgone diretto al Sud.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 14:01:00 GMT)

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi ultim'ora Regione Marche : 53 dirigenti denunce per assunzioni irregolari (23 aprile) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Regione Marche, 53 dirigenti denunciati per abuso d'ufficio e assunzioni irregolari di 776 dipendenti "stabilizzati" (23 aprile 2018)(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 12:20:00 GMT)

Napoli - 25 arresti per droga : quasi tutte donne/ ULTIME NOTIZIE : smantellato mercato "autonomo" da clan : Napoli, 25 arresti per droga: quasi tutte donne. Agenti della compagnia di Torre del Greco hanno smantellato mercato autonomo da clan in 11 piazze della provincia.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 12:16:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Oltre il cumulo contributivo - l'accredito figurativo ex Legge 104 (ULTIME notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Oltre il cumulo contributivo, l'accredito figurativo ex Legge 104. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 23 aprile(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 11:47:00 GMT)

Belgio - Salah Abdeslam condannato a 20 anni/ ULTIME NOTIZIE : giudicato colpevole per la sparatoria a Bruxelles : Belgio, Salah Abdeslam condannato a 20 anni per la sparatoria a Forest del 2016 ma non per i fatti terroristici a Parigi. Stessa condanna anche al complice tunisino.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 11:43:00 GMT)