Governo | 48 ore a Fico per cercare una soluzione

Governo - Di Maio : grosso in bocca al lupo a Fico - ore cruciali : Roma, 23 apr. , askanews, - "Oggi il Presidente Mattarella ha convocato il presidente della Camera Roberto Fico per assegnargli un mandato. Alle 17 sapremo quale sarà il perimetro di questo mandato. ...

Governo : Di Maio - ecco contratto M5S; chiedo lealtà e onore : Il professore ha lavorato senza sosta per dieci giorni e ha redatto questo primo schema di accordo, che andrà approfondito insieme alla forza politica che accetterà di sedersi al tavolo con noi". Il ...

Pd - Martina : “Governo con M5s? Attendiamo Mattarella”/ Orlando duro : “Se restiamo nel limbo - il partito muore” : Martina, "governo Pd-M5s? Aspettiamo Mattarella": il segretario reggente sembra aprire alla possibilità di un dialogo dopo il quasi certo fallimento dell'asse tra Di Maio e centrodestra.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 19:16:00 GMT)

Governo : Rossi (Confindustria) - per trattare con Ue serve esecutivo autorevole : Palermo, 21 apr. (AdnKronos) - "Un po' di preoccupazione c'è perché se questa situazione di incertezza si dovesse protrarre nei pRossimi mesi avremmo una situazione di difficoltà. Attualmente lo spread è rimasto stabile anche grazie alla solidità della piccola ripresa economica che stiamo vivendo. S

Il Governo ha deciso : pena di morte per chi stupra bambini di età inferiore ai 12 anni : India: pena di morte per chi stupra i bambini Nelle ultime settimane ma è una tragedia che si protrae da tempo la cronaca indiana è stata indelebilmente segnata da casi orripilanti di stupri ai danni ...

Governo - in campo i consiglieri di Mattarella nell'attesa di Fico «esploratore» : Dopo Elisabetta Casellati, lunedì dovrebbe toccare a Roberto Fico. Un'alternanza motivata non soltanto da una simmetria istituzionale , la prima è presidente del Senato, il secondo della Camera, , ma ...

Governo - l'Italia è in stallo e l'onorevole va in vacanza : I parlamentari hanno già iniziato il maxi ponte: tutti a casa dal 18 aprile al 7 maggio Mattarella si prende 48 ore, strappo Berlusconi-Salvini Governo, Berlusconi: "I grillini? A Mediaset pulirebbero ...

Nuovo Governo - Mattarella si prende 48 ore. Berlusconi apre al Pd - ira di Salvini : La Casellati: "Ci sono spunti". Svolta del Cav, che ora pensa al Pd e accusa M5S: "A Mediaset pulirebbero i cessi". Salvini: "Sbaglia". E i 5 stelle al leader leghista: la sentenza stato-mafia pietra ...

Incognita Governo - Casellati : ringrazio leader - certa che Mattarella individuerà percorso migliore : "ringrazio i leader per aver avviato una discussione che, pur nella diversità delle opinioni, ha consentito di evidenziare spunti di riflessione politica. Sono certa che Mattarella saprà individuare il percorso migliore da intraprendere". Così la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, dopo aver incontrato il presidente della Repubblica ...

Regionali Fvg - la Lega punta al terzo governatore del Nord. Per guadagnare peso nella partita del Governo : Nel segno della Lega. Si va a votare in Friuli Venezia Giulia per cercare il successore della dem Debora Serracchiani, ma a tirare i fili di una partita dall’esito che appare scontato è il partito di Matteo Salvini. Che non punta solo a ottenere il terzo governatore del nord, dopo quelli di Lombardia e Veneto, e non gioca tanto contro il centrosinistra quanto contro i Cinque stelle in chiave di governo nazionale e contro l’alleato ...

Casellati - Fico o il "fattore G" : le scelte di Mattarella per un Governo senza Salvini e Di Maio : Chi sarà il prossimo presidente del Consiglio? È una domanda che gli italiani si pongono da oltre un mese. Dopo le elezioni del 4 marzo 2018 che hanno restituito l'immagine di un paese diviso in...

Governo - Boccia (Pd) : “Aventino renziano? Non ha funzionato - è stato un errore politico. Ora dialogo” : “La prima linea data da Renzi il 5 marzo del no a prescindere è una linea superata dai fatti, la pratica iniziale dell’Aventino non solo non ha funzionato ma è stata derubricata ad errore politico, oggi siamo tutti d’accordo nel dire che con il presidente incaricato bisognerà dialogare e fare proposte, ma devo anche dire che l’asse Cinque stelle Lega è vivo e vegeto”. A dirlo è Francesco Boccia, deputato Pd, facendo ...

Governo - pronto il preincarico : offerta a Di Maio e Salvini prima dell'esploratore : Al Quirinale il telefono non squilla e «input» dai partiti non arrivano. Di Maio e Salvini sono impegnati a rinfacciarsi la mancata intesa rilanciando l'ipotesi con toni sempre...

Governo - pronto il preincarico : offerta a Di Maio e Salvini prima dell'esploratore : Al Quirinale il telefono non squilla e 'input' dai partiti non arrivano. Di Maio e Salvini sono impegnati a rinfacciarsi la mancata intesa rilanciando l'ipotesi con toni sempre più sgradevoli che non ...