Un college statunitense offre ricche borse di studio a giocatori esperti di Fortnite

(Di lunedì 23 aprile 2018) Istatunitensi hanno da tempo affiancato ai programmi sportivi per gli studenti quelli interamente dedicati agli eSport. Non solo quarterback e cheerleader insomma, ma anche sport elettronici che hanno assunto col tempo una rilevanza fondamentale tra gli adolescenti.La Ashland University dell'Ohio ha recentemente annunciato che il proprio programma di eSport si arricchirà di una nuova "disciplina",, vantando il fatto di essere il primo istituto del paese che offradiaipiù bravi del Battle Royale di Epic Games.Lediprevedono infatti una remunerazione fino a quattro mila dollari, in base alle capacità e ai risultati scolastici del giocatore. L'università non è nuova nel promuovere gli eSport tra gli studenti, dato che il programma fu lanciato cinque anni fa e tutt'ora comprende titoli come League of Legends, Overwatch, CS:Go e ...