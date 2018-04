Snooker | Mondiali 2018 | O’Sullivan non tradisce | avanzano Wilson e Haotian

oasport

(Di lunedì 23 aprile 2018) Nonostante l’eliminazione del due volte campione uscente e numero uno del mondo Mark Selby nella giornata di ieri, idistanno entrando nel vivo. Nella giornata di oggi sono arrivati altri verdetti: a partire dal successo in rimonta di Ronnie O’Sullivan, costretto ad inseguire dopo aver chiuso la sessione di ieri sotto per 6-3 contro Stephen Maguire. Nella giornata odierna, però, non c’è stata storia e the Rocket è riuscito a infliggere un parziale di 7-1 all’avversario, molto falloso, per chiudere sul 10-7 e staccare il pass per il secondo turno. Risultati molto simile anche per Ali Carter: a sua volta sotto di tre frame ad inizio sessione, è partito con un parziale di 4-1 che gli ha poi concesso di vincere 10-8, concedendo una partita in più a Graeme Dott rispetto a quanto da O’Sullivan con Maguire. Nella sessione mattutina, invece, ...