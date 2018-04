Smart - Una settimana con la fortwo 90 turbo twinamic Day 1

Gli rubano lo Smartphone sul treno. Denunciata per ricettazione una 45enne : La Polizia Ferroviaria di Terni, coordinata dall'ispettore superiore Alessandro Tardio, in seguito alla denuncia di furto di una smartphone avvenuta su un treno per Roma, ha svolto indagini coordinate ...

Nubia lancia una serratura intelligente di nome Nubia Smart Door Lock in occasione della presentazione di Nubia Z18 Mini e del brand Red Magic. Si tratta di una serratura Smart realizzata in zinco che vanta un look elegante e ben 5 diverse modalità di sblocco. Il prezzo al cambio attuale dovrebbe aggirarsi sui 200 euro.

SecurityEyes è un'applicazione che offre la possibilità di trasformare uno smartphone vecchio oppure inutilizzato in una videocamera IP attiva che rileva il movimento. La modalità server dell'app va installata sul dispositivo che fungerà da telecamera mentre la modalità client potrà essere installata su più dispositivi per il controllo da remoto.

eBay continua con gli Imperdibili e propone una lunga serie di offerte riguardanti smartphone, tablet Android e accessori: ecco alcune delle promozioni migliori di questa settimana e il link alla lista completa.

AmbiVision Moto è un'interessante soluzione studiata per trasformare gli smartphone Motorola della gamma Moto Z in oggetti dal design accattivante

Lo Smartphone per videogiocatori di Xiaomi è una tamarrata galattica : (Foto: Weibo, RexKing) È il 13 aprile la data che i fan di Xiaomi e del gaming su smartphone stavano aspettando: Black Shark, il dispositivo da gioco in lavorazione presso il costruttore cinese, verrà infatti rivelato tra una decina di giorni. Lo ha confermato la stessa società, anche se le indiscrezioni che circondano il dispositivo si sono fatte nei giorni scorsi già abbastanza numerose da poterne tratteggiare un ritratto approssimativo. A ...

Volete sapere quali smartphone supportano il Seamless Update, o sono compatibili con Project Treble dopo la recente serie di aggiornamento a Android 8.0 Oreo? ecco una lista completa.

GameSir X1 BattleDock è una curiosa dock dedicata a chi desidera sfruttare il proprio smartphone in ambito videoludico.

Per anni, la fotografia ha impresso su pellicola il racconto della nostra vita: vacanze, feste, occasioni speciali, estati, e così via. Per avere un ricordo, dovevi comprarti una macchina analogica, caricare il rullino e scattare; se proprio avevi voglia di avere subito tra le mani l'immagine, dovevi affidarti alla fotografia istantanea. L'avvento del digitale ha spazzato via tutto: ora le fotocamere sempre più potenti degli

Edge Action è un'applicazione che offre la possibilità di gestire lo smartphone con una mano tramite dei pannelli laterali che possono essere richiamati con uno swipe e chiusi toccando all'esterno degli stessi. Lo strumento che permette di raggiungere comodamente da ogni schermata le app preferite, i contatti più frequenti, toggle e sof tkey, e gli eventi in calendario.

Aversa - rubano una Smart vicino Tribunale : telecamere inquadrano i ladri - : Aversa " "Beccati" dalle telecamere di sorveglianza i due uomini che, nella tarda serata di ieri, intorno alle 22, hanno rubato un'autovettura Smart parcheggiata in piazza Trieste e Trento, nelle ...

Unabomber di Austin ha lasciato una confessione sul suo Smartphone : Mark Anthony Conditt, l'Unabomber di Austin, ha lasciato una confessione sul suo smartphone. Lo ha svelato la polizia, spiegando che l'audio dura 25 minuti e non fa riferimento a nessun tipo di odio ...

Tra smartphone caduti nella tazza del water, Lancio dello smartphone come sport e prezzi da capogiro, diamo un'occhiata a un'infografica proveniente dalla Germania che svela alcune interessanti statistiche e curiosità.