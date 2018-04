Furgone bianco travolte passanti | morti e feriti a Toronto

Furgone fermato al Monte Bianco - l'autista in carcere. A bordo 2 - 5 kg di tritolo : I due chili di tritolo trovati nel Furgone fermato al Traforo del Bianco non erano destinati a un'azione terroristica. Ne sono certi gli inquirenti milanesi che lavorano sul caso. Sobo stati...

Furgone fermato al Monte Bianco - l'autista in carcere. A bordo 2 - 5 kg di tritolo : I due chili di tritolo trovati nel Furgone fermato al Traforo del Bianco non erano destinati a un'azione terroristica. Ne sono certi gli inquirenti milanesi che lavorano sul caso. Sobo stati comunque ...

Italia : Monte Bianco - Furgone con tritolo - scatta arresto autista : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...