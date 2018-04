Deriva dei continenti | come sarà il mondo tra milioni di anni?

Deriva ti sul debito : a processo Morgan Stanley - Grilli e Siniscalco. Corte dei Conti : “Denaro pubblico gestito come privato” : Il ministero dell’Economia ha mostrato “ignoranza e sottovalutazione” dei rischi nella gestione dei rapporti con Morgan Stanley . E ha “ gestito denaro pubblico come se fosse privato”. Così tra fine 2011 e inizio 2012 la banca d’affari ha chiesto e ottenuto, senza che il Tesoro si opponesse, problemi il rispetto di una clausola di estinzione anticipata di un derivato sul debito pubblico . Una scelta costata miliardi di ...

Lo strano caso dei Derivati : anche i pm vanno a processo : Da processare, per la procura di Brescia, da archiviare per il gup. E non basta. Da processare per un altro reato, per la procura generale, rinviato a giudizio per il Tribunale della città della ...