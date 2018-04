Serie A oggi | calendario 34ma giornata | tutti gli orari delle partite e come vederle in

oasport

: Parliamo di cose serie: i miei amici @Lu_giWhite e @IDVMOfficial parlano di #Bernard da un po'. Oggi @MilanNewsit c… - AndreaBricchi77 : Parliamo di cose serie: i miei amici @Lu_giWhite e @IDVMOfficial parlano di #Bernard da un po'. Oggi @MilanNewsit c… - BentivogliMarco : Da oggi si vota per il rinnovo delle Rsu di tutta la Funzione Pubblica. I metalmeccanici della #Fim @CislNazionale… - juventusfc : .@PauDybala_JR: 50 gol... on fire ?? ...Ed è on fire anche @Dugout! ??DA OGGI, su Amazon Fire! ??… -

(Di domenica 22 aprile 2018)del campionato di calcio diA che sta per cominciare in questo 22 aprile. L’attesa è tutta per il match di Torino, alle 20.45, tra Juventus e Napoli, decisivo o quasi per lo Scudetto. I bianconeri avanti con 4 punti di vantaggio e davanti al pubblico di casa possono sfruttare questi aspetti favorevoli mentre per i partenopei non c’è scelta: bisogna vincere. Due filosofie di gioco opposto si confronteranno ed anche per questo la partita è affascinante. Per quanto concerne gli altri incontri della, da osservare Chievo-Inter e Lazio Sampdoria con le formazioni di Luciano Spalletti e Simone Inzaghi in lizza per il terzo posto e desiderose di vittoria dopo il successo della Roma di ieri, a Ferrara, contro la SPAL. Atalanta-Torino invece importante per le ambizioni europee degli orobici mentre Cagliari-Bologna ed Udinese Crotone saranno importanti per ...