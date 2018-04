NBA 2018 | i Pelicans eliminano Portland! Philadelphia vince ancora | Houston e Oklahoma

Playoff NBA 2018 - Miami-Philadelphia Gara-4 alle 20.30 su Sky Sport 2 HD : Appuntamento stasera su Sky Sport 2 HD con telecronaca di Francesco Bonfardeci e Davide Pessina per tutte le emozioni di Gara-4 tra Miami Heat e Philadelphia 76ers. L'analisi di Gara-3 da parte di ...

Playoff NBA 2018 - Washington-Toronto 122-103 : Wall-Beal meglio di Lowry-DeRozan - serie sul 2-1 : Washington Wizards-Toronto Raptors 122-103 Dopo due sconfitte abbastanza nette rimediate in Canada, Washington aveva bisogno di trovare una chiave per ribaltare inerzie e risultato della serie: l'ha ...

Playoff NBA 2018 - Indiana-Cleveland 92-90 : rimonta Pacers da -17 - Bogdanovic MVP con 30 punti - è 2-1 : ... che supera Kobe Bryant al sesto posto assoluto per presenza nella postseason, è una sconfitta e ora gara-4 ancora a Indianapolis, in programma domenica notte , con diretta su Sky Sport, diventa ...

Playoff NBA 2018 - Milwaukee-Boston 116-92 : Celtics travolti - +24 Bucks : serie riaperta : Milwaukee Bucks-Boston Celtics 116-92 Gara-3 al Bradley Center dura solo 24 minuti. Al termine del primo tempo infatti i padroni di casa sono già sul +23 , già 27-12 il parziale del primo quarto per i ...

NBA 2018 : Indiana rimonta e batte Cleveland in gara-3. Accorciano Washington e Milwaukee : Gli Indiana Pacers fanno sul serio. Sembrava tutto apparecchiato per la vittoria dei Cleveland Cavaliers in gara-3 dei playoff NBA, avanti 40-57 all’intervallo, ma nel secondo tempo ecco la rimonta che ha portato Victor Oladipo e compagni avanti 2-1 nella serie. Un successo per 92-90 firmato non solo della guardia (18 punti), ma soprattutto da Bogdan Bogdanovic, autore di 19 dei suoi 30 punti nella seconda parte di gara (con 7/9 da tre ...

pronostici NBA 20-21-22 aprile 2018 : consigli scommesse : Tutti in campo in questi tre giorni per le gare 3 e 4 dei playoffs NBA che hanno già riservato molte sorprese, e chissà quante altre ci aspettano! Andiamo subito all’analisi delle 7 partite in programma. Pronostico Indiana Pacers – Cleveland Cavaliers 20-4-2018 Con la serie in parità sull’1-1, ci si sposta tutti ad Indiana nella casa dei Pacers. Dopo la memorabile prestazione da 46 punti di LeBron James, che è valsa alla ...

NBA - Kevin Durant selezionato da TIME magazine tra le 100 persone più influenti del 2018 : ... il giocatore di cricket Virat Kohly, la ginnasta Rachael Denhollander , la prima di oltre 150 donne ad accusare Larry Nasser di molestie sessuali in uno scandalo che ha sconvolto il mondo della ...

Playoff NBA 2018 - New Orleans-Portland 119-102 : Mirotic al massimo in carriera - New Orleans domina : 3-0 : Lo Smoothie King Center è una marea rossa, come rosse sono le maglie di serata dei Pelicans, alla prima partita interna di Playoff dal 2015. L'ambiente è caldissimo fin dalla palla a due e Nikola ...

NBA 2018 : Phildelphia espugna Miami e va sul 2-1. Golden State e New Orleans vincono ancora e sono 3-0 : Proseguono i playoff NBA con tre partite nella notte. I Philadelphia 76ers si riportano in vantaggio per 2-1 nella serie contro i Miami Heat, grazie al successo per 128-108 in gara-3 in Florida. Il rientro in campo di Joel Embiid coincide anche con l’immediato ritorno al successo per i Sixers, con il centro che chiuderà da miglior marcatore di Philadelphia con 23 punti. Ennesima grande prestazione di Marco Belinelli, che gioca un primo ...

Playoff NBA 2018 - Miami-Philadelphia 108-128 : torna Embiid - Belinelli vola - Sixers corsari in casa degli Heat : Miami Heat-Philadelphia 76ers 108-128 In Gara-2 i Philadelphia 76ers erano stati schiacciati, oltre che da una prestazione vintage di Dwyane Wade, dalla fisicità e dalle "mani addosso" dei Miami Heat ...

Playoff NBA 2018 - San Antonio-Golden State 97-110 : Messina non fa miracoli - gli Warriors vanno sul 3-0 : San Antonio Spurs-Golden State Warriors 97-110 Nessun video tributo, nessun minuto di silenzio, ma all'AT&T Center non può essere una partita come le altre, perché Gregg Popovich non è in panchina " ...

Playoff NBA 2018 - Oklahoma City-Utah 95-102 : i Thunder crollano nel finale - Mitchell firma il pareggio : Dopo la scena di Gara-1, però, il candidato rookie dell'anno non avrebbe potuto permettersi di perdere la seconda partita della serie per nulla al mondo e ha avuto ragione, sembrando a tratti il ...

NBA 2018 : Lebron James spaziale! I Cavaliers riportano in parità la serie con i Pacers. Colpo Jazz a Oklahoma - Rockets sul 2-0 contro i Wolves : Un Lebron James stratosferico mette il suo sigillo su una notte da re e regala ai Cleveland Cavaliers il pareggio nella serie contro gli Indiana Pacers. Alla Quicken Loans Arena c’è il marchio di Lebron impresso in maniera indelebile sulla vittoria dei padroni di casa per 100-97, un successo che riapre di fatto i giochi nella serie, ora in parità sull’1-1 dopo il tonfo dei Cavs in gara-1. Lebron James mette a referto tutti i punti ...

Playoff NBA 2018/ Le gare della notte : Cleveland rischia lo 0-2 - OKC e Houston in carrozza? : Playoff NBA 2018: le partite della notte. Alla Quicken Loans Arena i Cleveland Cavaliers rischiano di finire sotto 0-2 e andare a Indianapolis dovendo vincere due partite fuori casa(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 01:00:00 GMT)