Di Maio lancia un ultimatum a Salvini | «Ha 24 ore per mollare Berlusconi»

Casellati (e Fico) verso il flop Poi ipotesi Di Maio o Giorgetti Ma il gioco dei veti rilancia le urne : "Sarebbe un miracolo". Gian Marco Centinaio, vulcanico e ironico capogruppo della Lega a Palazzo Madama, lascia trapelare il totale e incondizionato pessimismo per il tentativo di Elisabetta Alberti Casellati di formare un governo Segui su affaritaliani.it

Di Maio - ultimatum a Salvini : intanto Calenda lancia una nuova idea in casa PD Video : Dopo il secondo giro di consultazioni [Video] andato di fatto a vuoto, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è riservato qualche giorno per decidere le prossime mosse, quelle che con ogni probabilita' dovranno far uscire il Paese dalla fase di stallo che si sta vivendo in questo periodo, favorendo la formazione di un nuovo governo. In questo momento la favorita a ricevere il pre-incarico da parte del Capo dello Stato sembra ...

Di Maio lancia segnali al Pd : "Il centrodestra è un danno per il Paese" : La sensazione è che mai Luigi Di Maio e Matteo Salvini siano stati lontani come adesso. L'intesa M5s-Lega sfuma senza essere mai nemmeno...

Berlusconi rilancia : «Di Maio non può dirmi cosa devo fare» Salvini : ora spero nel Vinitaly Video : di nuovo sul predellino : Mentre Luigi Di Maio gli chiede di fare un passo di lato, lui va avanti e pensa alle prossime elezioni nella Regione, primo test per verificare i rapporti di forza interni ed esterni alla coalizione dopo le politiche di marzo

Berlusconi show al Quirinale : cede la scena a Salvini ma poi lancia un fendente contro Di Maio : E' una scenetta gustosa, che dice tutto sui rapporti tra Berlusconi e Salvini. I due, con la Meloni, escono dallo studio di Mattarella al Quirinale. E offrono un 'panino'. Ovvero: breve presentazione ...

Luigi Di Maio lancia la Cassa depositi e prestiti in versione banca pubblica per gli investimenti : "Cdp è una mega banca: da lì può nascere quel soggetto che faccia investimenti e fornisca alle imprese l'accesso al credito a tassi moderati". Lo ha detto il leader M5S, Luigi Di Maio, parlando ad alcuni imprenditori molisani incontrati a Termoli.Di Maio rilancia l'idea che i 5 Stelle hanno della Cassa depositi e prestiti. Negli scorsi giorni, il ministro dell'Economia dei 5 Stelle, Andrea Roventini, aveva infatti parlato ...

'Con il Pd o con la Lega - noi siamo pronti'. Da Ivrea Di Maio lancia messaggi : Davide Casaleggio anche ieri, a Ivrea, si è tenuto ben lontano dall'attualità politica: 'Voi siete molto focalizzati sulla politica, ma il tempo di questa giornata è diverso. Lo sguardo dei ...

"Con il Pd o con la Lega - noi siamo pronti". Da Ivrea Di Maio lancia messaggi : "Noi siamo pronti". È un messaggio ai partiti e al Paese quello che Luigi Di Maio, capo politico del Movimento, lancia, a metà giornata della kermesse di 'Sum', organizzata a Ivrea in memoria di Gianroberto Casaleggio, quando parla con i giornalisti. Il Movimento, dunque, si sente ai blocchi di partenza per la formazione del nuovo Esecutivo, ma deve aspettare le "evoluzioni", come ha detto lo ...

Di Maio detta le condizioni e lancia il contratto 'alla tedesca' Video : È il giorno delle #consultazioni e la situazione politica rimane ancora nello stallo. Nella giornata di ieri, Luigi Di Maio, ha lanciato un appello alle altre forze politiche: Un contratto di governo con chi ci sta, per fare le cose che servono al paese. È la prima volta che Di Maio decide di giocare a carte completamente scoperte, probabile per lanciare anche un messaggio al presidente Mattarella che incontrera' domani al Quirinale. Il ...

Di Maio rilancia : “Contratto sui temi - no a inciuci o alleanze. Spero presto incontri con Lega o Pd” : Un contratto di governo sui “temi” come quello tedesco, senza “inciuci, accordi o alleanze”. Alla vigilia della salita al Colle per le consultazioni con Sergio Mattarella, Luigi Di Maio rilancia la sua proposta anticipata nelle scorse ore e rivolta in primis al Pd e poi alla Lega senza Silvio Berlusconi. E, in un post pubblicato sul Blog delle Stelle, aggiunge: “Speriamo di poter incontrare il prima possibile i due ...

