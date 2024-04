Dove vedere Jacobs in tv e streaming | orario esatto 27 aprile e chi saranno gli avversari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 aprile 2024) Marcellsarà la grande stella delle East Coast Relays, Meeting che andrà in scena sabato 27a Jacksonville (Florida, USA). Il Campione Olimpico dei 100 metri farà il proprio ritorno in gara a distanza di 230 giorni dalla sua ultima uscita agonistica: era il 10 settembre quando il velocista lombardo si espresse in 10.08 a Zagabria, poi il trasferimento negli States per allenarsi alla corte di Rana Reider e il duro lavoro per ritrovare la forma fisica dei giorni migliori dopo i tanti problemi degli ultimi due anni. Marcellsi presenterà ai blocchi di partenza dei 100 metri attorno alle ore 21.30 italiane (le 15.30 locali circa). Sarà un test importante per capire la sua attuale condizione e per scaldare il motore in vista dei grandi appuntamenti della stagione, ovvero gli Europei di Roma a inizio giugno e le ...