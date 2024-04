Il Viminale deve spiegare | i pro-Gaza picchiano? E il Pd attacca Piantedosi - l' ultima sparata

(Di venerdì 26 aprile 2024) "Ero nello spezzone del corteo assaltato. Reggevamo uno striscione di Sinistra per Israele che diceva 'Due popoli, due Stati' che è stato tagliato in più punti": a raccontarlo la dem Lia Quartapelle, in riferimento agli scontri avvenuti a Milano nella giornata del 25 aprile. "Quest'anno, oltre a scortare la Brigata ebraica, abbiamo deciso di portare con noi anche la richiesta di un cessate il fuoco immediato, la liberazione degli ostaggi", ha proseguito l'esponente del Pd. La Quartapelle ha spiegato: "Siamo stati aggrediti da giovanissimi con bastoni e oggetti da taglio. Siamo stati lasciati soli dalle forze dell'ordine arrivate dopo parecchi minuti. Dobbiamo ringraziare i City Angels se non è successo qualcosa di grave". Proprio per questo la dem presenterà un'interrogazione al ministro dell'Interno Matteo. Secondo lei, insomma, la responsabilità di ...

