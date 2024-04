Con Angel of Evil - Baby Gang ci insegna a non restare indifferenti

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di venerdì 26 aprile 2024) Quartieri suburbani: oltre lo schermo La televisione spesso ritrae i quartieri suburbani in una luce cupa, mostrandoli solo durante i notiziari o attraverso le riprese delle telecamere di sorveglianza, dove i movimenti sono irregolari e gli eventi sono difficili da decifrare. Questi scorci offrono agli spettatori uno sguardo fugace su un mondo che preferirebbero evitare: un mondo che sfogliano rapidamente sui loro schermi o scorrono sui social media. Un mondo a parte Per molti, i quartieri suburbani rappresentano un regno di disagio e disagio, un luogo che preferirebbero non riconoscere. È un mondo che ci spaventa, un mondo che preferiremmo nascondere sotto il tappeto piuttosto che affrontarlo a testa alta. L’urgenza di sradicarlo completamente, di nasconderlo dove non possa causare danni, è una soluzione allettante ma irrealistica. L’ignoranza non è felicità Nonostante ...