Autonomia -Schlein | Fdi e FI ostaggi Lega

(Di venerdì 26 aprile 2024) 20.50 "Quanto accade in Commissione Affari Costituzionali alla Camera conferma che la maggioranza è sotto schiaffo della.Meloni e Tajani accettano i diktat secessionisti di Salvini". Così la segretaria Pdsul Ddl. Nei giorni scorsi, la maggioranza è andata sotto nella votazione di un emendamento del M5S e ha chiesto di ripetere il voto."FdI e FI stanno accettando una riforma che aumenta le disparità tra cittadini.Non è accettabile chiedere di ripetere la votazione. Impongono una dittatura della maggioranza".

“La Lega al contrario”: Salvini si mette in casa il carissimo nemico Vannacci - In lista al Sud spunta Filippo Mancuso, già rinviato a giudizio per truffa. Sull’autonomia la maggioranza calpesta le regole della democrazia ...

Continua a leggere>>

Scontro Piantedosi-De Luca sui sindaci campani a Roma e sull'autonomia. E il presidente interrompe il ministro - Il governatore critica Israele per il conflitto in corso a Gaza, lancia bordate sulle parole della premier Giorgia Meloni sul 25 aprile, attacca sull’autonomia differenziata, i fondi di coesione e ...

Continua a leggere>>

L’autonomia differenziata spezza l’Italia, petizione per dire no. Ecco chi ha già firmato - L’autonomia regionale differenziata è agli ultimi passaggi parlamentari, con accelerazioni dovute all’esigenza di una parte della maggioranza di ottenere il voto prima delle elezioni europee. Così un ...

Continua a leggere>>