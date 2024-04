Lazio-Verona | probabili formazioni - orario e dove vedere la partita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Roma 26 aprile 2024 – Le giornate di campionato sono sempre meno, per questo i punti valgono doppio. Nella serata di sabato 27 aprile, laospita ilin una sfida valevole per un match valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A. Da una parte i capitolini proseguono il proprio inseguimento a una delle prime cinque posizioni, che significherebbero Champions League la prossima stagione, mentre i gialloblu dopo sono invischiati nella lotta per non retrocedere e puntano a mantenere ad ogni costo la massima categoria del calcio italiano. I biancocelesti sono a caccia dei tre punti, per mettere nuova pressione su Roma e Atalanta. I giallorossi, con il successo ottenuto ai danni dell'Udinese nel recupero del match della trentaduesima giornata, sono volati a +6 rispetto ai cugini dell'altra sponda del Tevere, una situazione che, unita al ...