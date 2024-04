Farioli - doppio indizio sulla sua prossima squadra | Mercato allenatori

(Di venerdì 26 aprile 2024) Ecco undi Francesco, tecnico del Nizza accostato anche al Milan per il prossimo

farioli Milan, Damiani convinto: «Sarebbe una bella scelta, su De Zerbi e Thiago Motta…» - farioli Milan, Damiani convinto: «Sarebbe una bella scelta». Il pensiero dell’agente di mercato sul valzer degli allenatori Tra i nomi accostati alla panchina del Milan c’è anche quello di Francesco F ...

Continua a leggere>>

farioli-Milan, il tecnico del Nizza scala posizioni come possibile erede di Stefano Pioli: decisione finale affidata a Cardinale - farioli-Milan, il tecnico del Nizza scala posizioni come possibile erede di Stefano Pioli: decisione finale affidata a Cardinale Come rivelato dal Corriere della Sera, un nome che sta scalando prepote ...

Continua a leggere>>

MILAN, Per il post Pioli pensa anche a farioli - Pioli sembra ormai lontano dal progetto futuro del Milan. Tra i nomi in queste ore per la panchina è spuntato anche quello di Francesco farioli, tecnico toscano ora al Nizza, accostato ...

Continua a leggere>>