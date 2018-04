Calci e pugni - coppia gay aggredita dal branco a Trastevere : Roma, 22 apr. (AdnKronos) – Una coppia di ragazzi è stata aggredita nella notte tra venerdì e sabato nel quartiere Trastevere, a Roma. I due, dopo aver passato la serata con alcuni amici, stavano tornando verso l’auto, quando sono stati inseguiti e aggrediti da una decina di persone che “già in precedenza li avevano travolti di insulti omofobi”, riporta il sito dell’associazione Gay.it.I due sono stati accerchiati, ...

Roma : Prendevano a Calci e pugni per rapinare - 3 arresti : Roma – I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere. Emessa dal Tribunale di Velletri, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Nei confronti di tre cittadini di origine romena di 38 anni, 28 anni e 37. Gli stessi sono ritenuti responsabili di aver commesso tre rapine nei primi mesi di quest’anno, due delle quali a Nettuno ed una ad Anzio. Le vittime, ...

Calcio violento : pugni all'arbitro - Calciatore squalificato per tre anni Video : E' passata poco più di una settimana dal fatto di cronaca che ha visto come sfortunato protagonista un arbitro di appena 18 anni, colpito con due cazzotti da un giocatore che era stato espulso nel corso di una gara. E' lo sconcertante episodio accaduto allo stadio 'Dorico' de L'Aquila, durante la gara di terza categoria tra il Piano San Lazzaro e la squadra locale. Un calciatore aquilano, il n. 10 l'attaccante Mihai Coman, 29enne romeno, viene ...

Bari - prende i poliziotti a Calci e pugni : arrestato 43enne ubriaco in piazza Moro : Questa notte, intorno alle ore 3, gli agenti di Polizia di Bari sono intervenuti in piazza Aldo Moro per sedare una lite. Nel corso dell'intervento un uomo di 43 anni, in evidente stato di ebbrezza, ...

Violenta rissa a due passi dallo stadio dell’Aston Villa : tra pugni - Calci e coltelli spunta anche un machete : Questo è il terrificante momento in cui un teppista brandisce un machete e cerca di colpire un uomo in testa durante l’orribile attacco di strada. La Violenta rissa è avvenuta a pochi passi da Villa Park, sede dell’Aston Villa Football Club, a Birmingham. Il tutto è successo in pieno giorno, sabato pomeriggio. L'articolo Violenta rissa a due passi dallo stadio dell’Aston Villa: tra pugni, calci e coltelli spunta anche un ...

Calci e pugni a steward - tre ultras del Napoli arrestati a San Siro : Tre ultras partenopei sono stati arrestati oggi allo stadio San Siro prima della partita di serie A tra il Milan e il Napoli. Secondo quanto reso noto dalla questura di Milano, gli arresti sono stati eseguiti dalla Digos durante i controlli di filtraggio ai varchi di accesso allo stadio. I tre tifosi del Napoli, tutti ventenni, durante le fasi di controllo al settore ospiti hanno aggredito uno steward con schiaffi e pugni e con l’asta di ...

Aggressione a equipaggio 118 a Napoli : pugni e Calci a una dottoressa : Si chiama Mariolina Luongo il medico dell'equipaggio Ponticelli del 118 che ieri sera é stata aggredita malmenata e presa a schiaffi pugni e sputi da una decina di persone, familiari e...

Una donna massacrata ?a Calci e pugni in strada : Modena. Mercoledì notte. Una donna 44enne è in mezzo alla strada, sanguinante. Ha riportato lesioni gravissime dopo essere stata massacrata di botte da un uomo di 40 anni. Il brutale pestaggio viene "rivendicato" dall'autore del folle gesto anche di fronte ai poliziotti: "Ho ucciso la mia amica", avrebbe detto l'uomo che sembrerebbe essere un conoscente della vittima. donna massacrata in stradaLa prognosi della donna, che è stata trasportata ...

Palermo - Calci e pugni sul pancione : picchia la compagna fino a farla abortire : È l'esito di una situazione di violenza domestica e 'prevaricazioni' continue, durata circa un anno. L'accusa per F.I. è quella di lesioni gravi e procurato aborto.Continua a leggere

Steward aggredito a Calci e pugni - denunciati 2 tifosi Benevento : Due tifosi del Benevento, di 47 e 26 anni, sono stati denunciati in stato di libertà per lesioni per aver aggredito uno Steward all’ingresso dello stadio “Ciro Vigorito” ieri in occasione dell’incontro di Serie A Benevento-Hellas Verona disputato ieri pomeriggio e terminato 3-0 a favore dei sanniti. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri impegnati nel servizio di ordine pubblico predisposto e intervenuti sul posto, i ...

Pestato a Calci e pugni per una ragazza davanti a un locale nel centro di Roma : Pestato a calci e pugni per una ragazza davanti a un locale nel centro storico di Roma. A denunciare l'aggressione un ragazzo di 28 anni residente ad Albano Laziale, alle porte della Capitale. Il ...