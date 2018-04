Les Italian Business Oscars Premiate le imprese italiane che lavorano in Tunisia

Sabato italiano/ Anticipazioni 21 aprile : Legge Bacchelli ed eccessi dei vip - ospite Rocio Munoz MoraLes : Sabato italiano torna in onda oggi, 21 aprile con ospite Rocio Munoz Morales pronta a condurre la versione spagnola di Ballando con le stelle. Chirurgia estetica e Legge Bacchelli i temi(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 14:34:00 GMT)

ROCIO MUNOZ MORALes / Torna al suo primo amore : condurrà il Ballando con le stelle spagnolo (Sabato Italiano) : ROCIO MUNOZ MORALES sarà ospite della puntata de Il Sabato Italiano di questo pomeriggio: il nuovo progetto televisivo dell'attrice spagnola, compagna di Raoul Bova.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 10:04:00 GMT)

ALessandra Ghisleri : 'Gli italiani vogliono un governo M5s-Lega. E non con Berlusconi' : Gli italiani sembrano dare ragione a Luigi Di Maio perché non vogliono Silvio Berlusconi . E' quanto emerge dal sondaggio di Alessandra Ghisleri, la sondaggista preferita del Cav. Ospite di Myrta ...

L’Austria apre i suoi consolati all’estero ai sudtiroLesi : “Assistenza anche se c’è rappresentanza italiana” : Assistenza all’estero per i “cugini” dell’Alto Adige. L’ultima mossa dell’Austria in materia di rapporti con la nostra Regione autonoma a statuto speciale torna a riaccendere lo scontro con l’Italia. Il governo guidato dal 31enne Sebastian Kurz, sostenuto dai nazionalisti del Partito della Libertà, ha deciso di aprire le porte dei suoi consolati ai sudtirolesi di lingua tedesca e ladina. In caso di ...

La Crusca contro il Miur - "abbandona l'italiano"/ L'Accademia polemizza : "troppe parole ingLesi" : La Crusca contro il Miur, "abbandona l'italiano", L'Accademia polemizza con il Ministero dell'Istruzione per "le troppe parole inglesi", la replica della Fedeli(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 00:37:00 GMT)

"Abbandono dell'italiano per un sovrabbondante ricorso all'ingLese". L'Accademia della Crusca bacchetta il ministero dell'Istruzione : L'Accademia della Crusca striglia il ministero dell'Istruzione. Nel mirino dei linguisti c'è un documento in particolare: il Sillabo programmatico, pubblicato a marzo e dedicato alla promozione dell'imprenditorialità nelle scuole statali secondarie di secondo grado. Secondo i professori del team delL'Accademia Incipit, specializzato nella 'lotta' al dilagare dell'anglicismo facile nell'uso della lingua, sostanzialmente, il ...

Cambio di Stagione? E il maLessere colpisce gli italiani. Ecco come affrontarlo al meglio #iocominciobene : Chi non vorrebbe avere armadi tanto grandi da non dover più affrontare il Cambio di Stagione? C’è chi fa la chiusa in casa per spostare i vestiti di tutta la famiglia e chi invece lo fa poco per volta… ma il risultato spesso non cambia: stanchezza, malumore e tante altre sensazioni poco piacevoli. A raccontarlo con un’indagine è l’Osservatorio Doxa – AIDEPI chiamato “Io comincio bene” . La soluzione? Sembra proprio che ...

Alitalia - aiuti di Stato? Pronta a BruxelLes lettera per Governo italiano : Teleborsa, - aiuti di Stato per Alitalia? Quanto si era da subito temuto potrebbe presto concretizzarsi con l'apertura di una procedura formale da parte della Commissione europea. Sotto indagine il ...

Nuoto : Campionati Italiani 2018. ALessandro Miressi e un fisico bestiale. Un 100 sl da costruire sulla strada di Tokyo 2020 : Anche l’Italia ha il suo gigante. Si chiama Alessandro Miressi e sta “studiando” per diventare il nuovo Filippo Magnini. Detto che di Magnini, il giovane velocista del Centro Nuoto Torino e delle Fiamme Oro ha poco o nulla, sia fisicamente, sia nel modo di impostare le gare, per il momento il punto in comune è il tempo. Con crono come quello fatti segnare oggi da Miressi, Magnini ci vinceva i Mondiali. Ora alla nuova leva della ...

Nuoto - Ilaria Cusinato indemoniata sui 200 misti : a un centesimo dal record italiano di ALessia Filippi! : Ilaria Cusinato ha incendiato lo Stadio del Nuoto di Riccione dove si stanno disputando i Campionati Italiani Assoluti. La veneta si è scatenata sui 200 metri misti e ha riscritto un pezzo della storia italiana in questa specialità: ha nuotato un incredibile 2:11.26, spingendosi a un solo centesimo dal mitologico record nazionale di Alessia Filippi (datato 29 maggio 2009, in piena epoca costumone) e realizzando così il miglior tempo in tessuto ...

Governo - storia seria o botta e via? I dubbi adoLescenziali della politica italiana : Nel mese scorso ho visto alcune volte una ragazza che si trova in dubbio fra due relazioni. Fino a qualche mese prima era single poi nel giro di pochi giorni ha incontrato due ragazzi entrambi interessanti. Uno la coinvolge molto sul piano fisico ed erotico mentre l’altro più sul dialogo, l’emotività e il progetto di vita futura. Questa vicenda mi ha fatto venire in mente un parallelismo con la situazione politica attuale italiana in cui, per ...

Wizz Air : contratto con italiana Geven per alLestimenti aerei : Roma, 10 apr. (AdnKronos) – Wizz Air ha firmato un accordo con l’azienda italiana Geven per l’allestimento interno di 110 Airbus A321 neo. Dopo un lungo processo di selezione, la compagnia aerea ha deciso di ordinare il nuovissimo modello di sedile Essenza, l’ultima creazione di Geven, la cui consegna è prevista per gennaio 2019 e continuerà nel corso dei successivi cinque anni. Ad annunciarlo è stato il più grande ...

Wizz Air : contratto con italiana Geven per alLestimenti aerei (2) : (AdnKronos) – ‘Dal momento che continuiamo a crescere con i ritmi di una azienda leader del settore e che espandiamo il nostro mercato in tutta l’Europa e oltre, gli aeromobili di nuova generazione e i nuovi interni ci permetteranno di continuare ad abbassare i costi operativi. Puntiamo infatti a diventare il leader del mercato low cost in Europa. Wizz Air continuerà a incentivare la richiesta di viaggi aerei offrendo ai suoi ...