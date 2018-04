Iran | botte alle ragazze per velo irregolare

ilgiornale

(Di sabato 21 aprile 2018) Le due ragazzineiane non stanno partecipando a chissà quale protesta contro il regime, ma vogliono solo celebrare un banale compleanno con gli amici. Da qualche parte a Teheran sono state intercettate da un manipolo della polizia "morale" o religiosa, che i talebani avevano pomposamente battezzato "unità per prevenire il vizio e favorire le virtù". Una delle malcapitate ha il volto racchiuso nel maghnaeh, come le suore di clausura. L'altra appare decisamente più osè: il suoè leggero e addirittura rosso sgargiante. E lo porta come uno svolazzante foulard senza coprire bene i capelli. Una nerboruta agente della polizia religiosa, più aggressiva dei colleghi uomini giunti sul luogo del "delitto", si scaglia con violenza sulla ragazzina dalrosso assieme ad altre poliziotte. Tutte coperte da tunica nera islamica dalla testa ai piedi. La poveretta sui 20 anni sembra ...