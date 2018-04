Fed Cup 2018 | Tathiana Garbin | “Crederci ancora? Noi non molliamo e continuiamo a lottare”

Fed Cup : Errani ko con Van Uytvanck - Belgio-Italia 2-0 : GENOVA - La belga Alison Van Uytvanck , n.50 del ranking mondiale, ha battuto in tre set, dopo 2 ore e 43 minuti di gioco, l'azzurra Sara Errani , n.91, nel secondo match di Fed Cup che vale il ...

Fed Cup 2018 - Italia-Belgio 0-2 : Sara Errani si arrende a Van Uytvanck. Azzurre ad un passo dalla sconfitta : L’Italia è sotto 0-2 col Belgio al termine della prima giornata di sfide nei play off per l’accesso al Gruppo Mondiale di Fed Cup: anche Sara Errani è uscita battuta dall’incontro contro Alison Van Uytvanck, la quale si è imposta in tre set, con il punteggio di 6-4 6-7 (6) 6-2 in 2 ore e 42 minuti di gioco. Domani occorrerà un miracolo sportivo. Nel primo set la contesa vive di break e controbreak: alla fine a fare la ...

Fed Cup 2018 - Italia-Belgio 0-1 : Elise Mertens piega in 2 set una buona Jasmine Paolini : Pronostico rispettato: la belga Elise Mertens batte la nostra Jasmine Paolini nel primo singolare dei play off per l’accesso al Gruppo Mondiale della Fed Cup e porta il Belgio in vantaggio per 1-0 sull’Italia. Il punteggio finale recita 6-1 7-5 in un’ora e 37 minuti di gioco. Rammarico per tre set point consecutivi non sfruttati dall’azzurra nel secondo parziale. Primo set senza storia: inizio da incubo e parziale ...

