Earth Day | un il doodle di Google per festeggiarlo

Giornata della Terra - Earth Day 2018 : ecco il bellissimo doodle di Google [FOTO e VIDEO] : 1/8 ...

Earth Day 2018 - una giornata contro l'inquinamento da plastica : In programma attività per bambini, spettacoli, iniziative educative e sportive, concerti. La sera di domenica 22 si terrà il Concerto per la Terra, con Noemi, Soul System, Sergio Sylvestre, Zero ...

Earth Day - Coldiretti : “L’addio alle campagne costa 400 milioni l’anno” : La terra italiana sta sparendo a una velocità di 3 metri quadrati al secondo con un costo per l’agricoltura di 400 milioni di euro all’anno dovuto ai pesanti effetti dal punto di vista economico, occupazionale, ma anche ambientale. E’ quanto afferma la Coldiretti, sulla base dei dati Ispra, che per l’occasione dell’ Earth day, la Giornata mondiale della Terra, del 22 aprile proclamata dall’Onu, ha organizzato una apertura straordinaria nei ...

Earth Day - tre universitari italiani su 4 chiedono di utilizzare fonti green : Earth Day, tre universitari italiani su 4 chiedono di utilizzare fonti green Gli studenti del Bel Paese sono tra i più attenti al tema dell’energia sostenibile. A dirlo è il sondaggio internazionale condotto da Sodexo Continua a leggere

Earth Day : i gesti quotidiani che ci rendono indipendenti dalla plastica : È questo il contributo del WWF per l’Earth DAY che si celebra domenica 22 aprile in tutto il mondo, quest’anno dedicato proprio alla lotta contro l’inquinamento da plastica, una materia che si è diffusa in ogni settore della nostra vita da oltre 50 anni, utilizzata in un’infinità di ambiti , dagli imballaggi alle costruzioni, dall’arredamento ai trasporti, vestiario, assistenza sanitaria, elettronica. Nei prossimi 20 anni si prevede il raddoppio ...

ENEA al "Villaggio per la Terra" per l'Earth Day 2018 : ... alla raccolta differenziata, al marine litter, alle opportunità del riciclo e dell'economia circolare", conclude Pietrelli. La transizione verso un' economia circolare è l'altro percorso tematico ...

Earth Day 2018 : ENEA al “Villaggio per la Terra” con economia circolare - agricoltura 4.0 e soluzioni contro l’inquinamento da plastiche : L’uso e l’abuso del materiale più emblematico della nostra era, la plastica; agricoltura innovativa e sostenibile per ridurre i gas serra e proteggere i suoli; economia circolare, simbiosi industriale, città sostenibili. Sono questi i temi che ENEA presenta in occasione di “Villaggio per la Terra”, il multi-evento organizzato da Earth Day Italia da sabato 21 a mercoledì 25 aprile a Roma (Galoppatoio di Villa Borghese). Nel corso dei cinque ...

Earth Day a Zoomarine con 2.000 bambini : Zoomarine, il più grande parco marino italiano, festeggia l’Earth Day, la Giornata mondiale della Terra. Duemila bambini da tutto il Lazio sono attesi nel prossimo weekend al parco per una serie di azioni simboliche ed educative a difesa del pianeta. Si parte dallo stop all’utilizzo delle cannucce in plastica per le bibite e la riduzione di ogni prodotto promozionale stampato su carta. Zoomarine, da sempre impegnato in prima linea in Italia ...

Earth Day : torna il Villaggio per la Terra e torna anche l’appuntamento con Giornalisti Nell’erba : Dal 21 al 25 aprile, torna il Villaggio per la Terra e torna l’appuntamento con Giornalisti Nell’erba. In occasione della giornata per la Terra, Earth day Italia mette a punto un programma ricco di eventi tra sport, concerti, esposizioni, mostre, convegni, spettacoli, laboratori didattici, attività per bambini. Giornalisti Nell’erba, anche quest’anno partner nell’iniziativa, sarà protagonista con i suoi giovani team ...

Apple si mobilità per l’Earth Day : donazioni per la Giornata della Terra : Apple si mobilita per l’Earth Day, in programma il 22 aprile, facendo delle donazioni e lanciando il robot Daisy: “Siamo costantemente al lavoro per trovare soluzioni per affrontare il cambiamento climatico e conservare le preziose risorse del nostro pianeta. Stiamo rendendo piu’ facile possibile per i nostri clienti riciclare i nostri dispositivi e fare qualcosa di buono per il pianeta attraverso il programma GiveBack“, ...

Earth Day 2018 : Giusy Versace celebra la Giornata Mondiale della Terra nell’area “Sport4Earth” al’interno del “Villaggio per la Terra” : Anche Giusy Versace celebra “Earth Day 2018”, la Giornata Mondiale della Terra! Giusy sarà, infatti, presente a Roma mercoledì 25 aprile, ospite delle Fiamme Azzurre nell’area sportiva “Sport4Earth” che si trova all’interno del “Villaggio per la Terra” di Villa Borghese. Per la Versace, così come per gli altri campioni e ospiti invitati a dare vita alle 5 giornate di eventi (21- 25 aprile), sarà un’occasione importante non solo per parlare di ...

Earth Day : 3 universitari italiani su 4 chiedono al proprio ateneo di utilizzare energia rinnovabile : Se il fine dell’Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra ideata dall’attivista per la pace americano John McConnell e celebrata per la prima volta il 22 aprile 1970 sotto l’egida dell’ONU, è quello di sottolineare la necessità della conservazione delle risorse naturali della Terra stimolando lo sviluppo di una nuova coscienza ambientale in milioni di persone, il futuro potrebbe essere più roseo di quanto si possa pensare grazie alle ...

FSC® Italia : l’Earth Day è l’occasione per dare nuova linfa alle foreste : Le foreste come investimento per un futuro sostenibile. In occasione dell’Earth Day 2018 (22 aprile), FSC Italia conferma la necessità di utilizzo responsabile delle foreste attraverso azioni di valorizzazione della risorsa boschiva, riforestazione e compensazione. L’associazione, attiva in Italia fin dal 2001, si propone infatti come punto di riferimento nella legalità e nella sostenibilità della filiera legno-carta, in accordo con ...

Earth Day - acqua del rubinetto : una vera scelta green : Preservare il pianeta è ormai un imperativo da seguire. Ogni cittadino può fare la sua parte modificando alcune piccole abitudini come, per esempio, bere l’acqua del rubinetto trattata al ristorante. Così facendo, infatti, verrebbero azzerate le emissioni di CO2 dovute al trasporto dell’acqua in bottiglia e non verrebbe più prodotto il relativo PET, dannoso per l’ambiente. In base alla ricerca 2018, realizzata da Open Mind Research per Aqua ...