Cultura | Rossi Confindustria | molto da fare | sia priorità nuovo Governo

liberoquotidiano

: 'Non era nella mia cultura dubitare degli operatori di #polizia, poi…”. Così comincia il libro di #FabioAnselmo, l'… - rossi_adolfo : 'Non era nella mia cultura dubitare degli operatori di #polizia, poi…”. Così comincia il libro di #FabioAnselmo, l'… - Italpress : Video: Rossi (Confindustria): 'Cultura settore driver per sviluppo' - kekkobrakko : Giulianova e la Grande Guerra. Il ruolo di Francesco Paolo Rossi (NOSTRO SERVIZIO) -

(Di sabato 21 aprile 2018) Palermo, 21 apr. (AdnKronos) - "Negli ultimi anni qualcosa è cambiato, penso al finanziamento dell'industria dell'audiovisivo, del cinema. Sono stati fatti dei passi in avanti soprattutto negli ultimi cinque anni, peròancora c'è daperché non c'è al mondo un Paese come il nostro. Abbiamo