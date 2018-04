A piedi per le antiche vie con l' associazione Puglia Federiciana

“Sta per scoppiare la terza guerra mondiale”. Baba Vanga - le parole choc della veggente. La stessa che aveva ‘azzeccato’ l’11 settembre e altri eventi disastrosi : “Vincerà lui e il mondo sarà ai suoi piedi” : Ci risiamo, ogni qual volta che l’ipotesi di una guerra si avvicina (qualche tempo fa era per il battibecco Usa-Corea del nord; ora per la crisi Trump-Assad-Putin, in Siria) le misteriose e sedicenti visioni di Baba Vanga tornano a galla. La presunta veggente cieca, morta in Bulgaria nel 1996 all’età di 85 anni, avrebbe infatti previsto i conflitti in Siria e ciò che potrebbe avvenire dopo. Da qualche giorno, a seguito degli ...

“Fate attenzione - è tornata”. Da nord sud è allarme per la processionaria : ecco perché il peloso millepiedi è pericoloso per l’uomo e gli animali. Come difendere adulti e bambini : Con l’arrivo della primavera e i primi tepori torna a farsi concreto il “pericolo processionaria”, il pericoloso lepidottero appartenente alla famiglia Notodontidae, diffuso in Europa. Il nome di processionaria deriva proprio dall’abitudine di questi bruchi di spostarsi sempre in fila indiana, formando una vera e propria processione. La Thaumetopoea pityocampa o la sua ‘cugina’, la Thaumetopoea ...

MotoGp - Dovizioso con i piedi per terra in vista di Austin : 'conosciamo i nostri punti di forza - ma sappiamo anche dove dobbiamo migliorare'... : Andrea Dovizioso carico in vista del Gp delle Americhe: le sensazioni del ducatista alla vigilia della gara di Austin AFP PHOTO / Juan MABROMATA Dopo il secondo GP della stagione, disputato dieci ...

Grottammare - lavori in corso per i nuovi marciapiedi di Oasi e Statale : Grottammare " Al via la riqualificazione dei marciapiedi nelle zone dell'Oasi e lungo la Statale 16, nei pressi del confine Nord della città di Grottammare. Dopo il completamento dell'intervento di ...

10 piante utili per chi viaggia a piedi : Il cammino a piedi può essere un'occasione per imparare a osservare e conoscere il mondo vegetale, per capire come distinguere le piante amiche da quelle che non lo sono. Si possono trovare erbe utili per curarsi, digerire, rilassarsi o riprendere energia, ma anche tante piante da ...

Lacrime e applausi - tutti in piedi per "Andra e Tati" : C'è una bambina che piange disperata e c'è una nonna di altri nipoti che tenta di consolarla. La bambina ha appena visto il cartone animato sulla storia di due coetanee deportate nel campo di ...

Nancy Brilli : "Mi chiamano Lady piedino perché ho piedi molto piccoli" : Nancy Brilli sia racconta a Un Giorno da Pecora Rai Radio1. L'attrice romana è stata ospite di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro a cui ha rilasciato una lunga intervista dove ha parlato di amore, di avances da parte di politici importanti e non solo.prosegui la letturaNancy Brilli: "Mi chiamano Lady piedino perché ho piedi molto piccoli" pubblicato su Gossipblog.it 14 aprile 2018 09:00.

Costantino della Gherardesca : "A 15 anni in collegio mi facevano correre a piedi scalzi sulla neve - perché gay. Il malessere mi ha portato alla droga" : "Sono finito in un collegio di destra, molto autoritario. Avevano capito che ero omosessuale e mi punivano per questo. Avevo 15 anni. Per temprarmi mi hanno fatto correre sulla neve a piedi scalzi. Cose simili, a cui mi ribellavo. Lì è iniziato il mio malessere". In un'intervista al Corriere della sera, Costantino della Gherardesca si guarda indietro, ripercorre la sua infanzia con un padre assente, la crescita in una famiglia ...

Cdp Banca per gli investimenti? Il libro dei sogni di Luigi Di Maio Perché il piano 5S non sta in piedi : Luigi Di Maio, in campagna elettorale in Molise, sogna una Cassa depositi e prestiti (Cdp) che si trasformi, o faccia nascere al suo interno, in una Banca d’investimenti pubblici. Sulla carta potrebbe essere lo strumento per finanziare infrastrutture strategiche e garantire l’accesso al credito a condizioni agevolate a Pmi, agricoltori e famiglie, ma vi sono molti rischi e limiti di cui l’esponente M5S non sembra tener conto: ...

Canottaggio - Memorial d’Aloja 2018 : domani scatta la 32ma edizione a piediluco. Importante test per gli equipaggi azzurri : Scatterà domani a Piediluco, in provincia di Terni, il 32° Memorial Paolo d’Aloja, classica manifestazione del movimento del Canottaggio azzurro in memoria del presidente della federazione dal 1977 al 1984, quando morì pochi giorni dopo essere stato rieletto presidente: proprio a lui si deve la costruzione del centro federale umbro. Saranno 97 gli azzurri in gara nella tre giorni, da domani pomeriggio a domenica mattina: le due sessioni ...

Basta deiezioni per strada : avvisi sui marciapiedi rivolti ai padroni di cani : Gallarate , Varese, , 12 aprile 2018 - Mantenere la città più pulita: ogni cittadino deve dare il suo contributo, anche i padroni dei cani che purtroppo spesso "si dimenticano " di rimuovere dai ...

Accordo tra Salvini e Di Maio : «Parlamento subito operativo». Il leader Lega : se vinco in Molise qualcuno scenda dal piedistallo : Matteo Salvini sente Luigi Di Maio al telefono e con spirito di collaborazione per rendere operativo il Parlamento al più presto, i due concordano di votare domani alla presidenza della...

