30 anni del Circolo Tennis Mosciano

Wenger - ultimo 're' della panchina - 'abdica' dopo 22 anni : Invece l'alsaziano pescato in Giappone, con il segno particolare di una laurea in economia, si rivelò il tipico uomo giusto al posto giusto. D'altronde, in Inghilterra, erano anni di rivoluzioni ...

1968-78 ITALIAN BOX OFFICE - Milano racconta il '68 nell'anno del 50esimo anniversario : Alberto Martinelli , professore Emerito di Scienza politica all'Universita degli Studi di Milano, , dalla regista e anima del Teatro Franco Parenti Andrée Ruth Shammah al critico cinematografico ...

A 28 anni muore Avicii superstar dell'elettronica in fuga dal successo : Il musicista svedese è stato trovato a Muscat in Oman «È con dolore profondo che annunciamo la perdita di Tim Bergling, più conosciuto come Avicii. È stato trovato morto a Muscat, in Oman nel ...

Addio al dj Avicii - il re dell’elettronica svedese si è spento a 28 anni : Musica in lutto. Il produttore e dj dell’elettronica svedese Avicii, 28 anni, è stato trovato morto a Muscat, in Oman. All’anagrafe Tim Bergling, è stato un pioniere della Edm (Electronic Dance Movement). Ha vinto due MTV Music Awards, un Billboard Music Award e conquistato due nomination ai Grammy. Ha collaborato con artisti del calibro di Madonna...

Lotta - Torneo Internazionale Petko Sirakov-Ivan Iliev 2018 : due podi per l’Italia! Giovanni Freni cede in finale - Simone Fidelbo domina i ripescaggi : Due podi e qualche passo falso per l’Italia nella seconda giornata del Torneo Internazionale Petko Sirakov-Ivan Iliev, in programma a Ruse, in Bulgaria, fino a domenica 22 aprile con la partecipazione degli atleti under23. Nell’ultimo giorno dedicato alla Lotta greco-romana, Giovanni Freni ha ceduto in finale nella categoria -55 kg, portando a casa un comunque eccellente secondo posto dopo aver sconfitto in serie il bulgaro Jordan ...

Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini - il 23 aprile arrivano Giancarlo De Cataldo e Maurizio de Giovanni : Una primavera ricca di eventi fiorisce nell’HUB culturale della Regione Lazio Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini. Il mese di aprile riserva infatti una serie di appuntamenti da non perdere: spettacoli teatrali, concerti e incontri speciali, tutti come sempre rigorosamente gratuiti. Lunedì 23 aprile alle 19 è previsto l’incontro “Criminali e bastardi. Come i romanzi di successo diventano sceneggiature”. I celebri scrittori Giancarlo De ...

Stuprò la figlia per 22 anni dalla quale nacquero 7 bimbi - ecco cosa fanno ora i figli del «Mostro di Amstetten» : Dieci anni dopo la scoperta, i figli di Josep Fritzl, il 'mostro di Amstetten', si «sono rifatti una vita». Nel 2008 la scoperta della giovane donna tenuta prigioniera dal padre in una cantina per 24 anni, dove fu violentata ripetutamente e mise al mondo sette figli frutto d'incesto, la polizia austriaca ha assicurato che le vittime hanno potuto ricostruirsi una nuova esistenza in una località segreta in Austria.Lo ha riferito all'agenzia stampa ...

Trattativa Stato-mafia - condannati Bagarella - dell’Utri - Mori - Cinà e Subranni. Assolto Mancino : La Corte di Assise di Palermo ha condannato a pene comprese tra 8 e 28 anni di carcere per al cosiddetta Trattativa Stato-mafia gli ex vertici del Ros Mori, Subranni e De Donno, l’ex senatore dell’Utri, Massimo Ciancimino e i boss Bagarella e Cinà. Le condanne decise dal collegio presieduto da Alfredo Montalto sono dunque più pesanti per alcuni del...