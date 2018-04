Thales Alenia Space inaugura FabLab a Roma

Thales Alenia Space : inaugurato il nuovo FabLab a Roma - un laboratorio per accrescere la creatività e l’innovazione : Thales Alenia Space (joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%) ha inaugurato oggi un nuovo FabLab (Fabrication Laboratory) nello stabilimento di Roma alla presenza del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Il FabLab è un laboratorio di fabbricazione digitale su piccola scala capace di produrre potenzialmente qualsiasi cosa. È un’aerea accessibile a tutti i dipendenti per accrescere la creatività e l’innovazione attraverso la ...

NanoRacks - Altec - Thales Alenia Space : una partnership per sviluppare nuove opportunità per la Stazione Spaziale : NanoRacks, Altec, e Thales Alenia Space (Thales 67% e Leonardo 33%) intendono perseguire nuove opportunità di sviluppo relative alla Stazione Spaziale Internazionale. A tal fine, NanoRacks si appresta a mettere a disposizione il proprio personale presso il suo primo ufficio europeo situato presso la sede Altec di Torino. L’ufficio fungerà da centro di sviluppo di nuove opportunità di business per i clienti europei e asiatici. I clienti ...

Thales Alenia Space : lanciato con successo il quinto gruppo di dieci satelliti Iridium® NEXT! : Il quinto gruppo di satelliti Iridium NEXT, realizzati da Thales Alenia Space (joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%), è stato lanciato con successo da SpaceX dalla base militare di Vandenberg in California. Thales Alenia Space è prime contractor per il programma Iridium® NEXT, responsabile della realizzazione, integrazione e validazione in orbita degli 81 satelliti di Iridium Next, oltre che della definizione e validazione dell’intero ...

Spazio - missione EarthCARE : Thales Alenia Space consegna il radiometro a banda larga per lo studio di nuvole - fluidi e radiazioni e dei loro effetti sul clima della terra : Thales Alenia Space (Thales 67% e Leonardo 33%) ha consegnato oggi il radiometro a banda larga (BBR), uno strumento scientifico per la missione satellitare Earth Cloud Aerosol and Radiation Explorer (EarthCARE) dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Progettato e realizzato da Thales Alenia Space nel Regno Unito, è stato consegnato al centro di integrazione satellitare Airbus Defense & Space (primo contraente) di Friedrichshafen, in ...

Spazio - storico accordo Thales Alenia Space - Telespazio e Space flight : lanceranno 60 “mini satelliti” - nuova era per i servizi di geoinformazione : Si apre una nuova era per i servizi di geoinformazione con le aziende spaziali italiane in pole position. La Space Alliance formata da Thales Alenia Space (Thales 67%, Leonardo 33%) e da TeleSpazio (Leonardo 67%, Thales 33%) ha annunciato oggi al salone ‘Satellite’ di Washington di avere ufficialmente acquisito una partecipazione di minoranza in Spaceflight Industries, basata a Seattle, dopo aver ottenuto il via libera dalle autorità ...

Thales Alenia Space - in orbita altri 4 satelliti della Costellazione O3b : offrono servizi anche di connettività internet , con prestazioni di velocità, simili a quelli della fibra, in tutto il mondo. "Dopo aver consegnato, nel corso del 2017, 46 satelliti per le ...

Thales Alenia Space e Inmarsat insieme per gestione traffico aereo in Europa : Thales Alenia Space e Inmarsat lavoreranno insieme all' Agenzia Spaziale Europea sull'innovativo programma Iris che migliorerà la gestione del traffico aereo in Europa. Inmarsat è il principale ...