Rispetto per chi pulisce i cessi Quella del grillino Bugani è la migliore

Fed Cup 2018 - Tathiana Garbin : “Italia - Rispetto per tutti ma paura di nessuno. Il Belgio è forte ma daremo il massimo” : Tathiana Garbin, capitano dell’Italia di Fed Cup, è carica in vista della sfida al Belgio che nel weekend metterà in palio un posto nel prossimo World Group, la Serie A del tennis mondiale. La nostra Nazionale affronterà le Yellow Tigers sulla terra rossa di Valletta Cambiaso a Genova in un playoff promozione che ci vede sfavorite ma, come dice il capitano: “rispetto per tutti, paura di nessuno”. Tathiana Garbin ha parlato così durante la ...

Fed Cup 2017 - Tathiana Garbin : “Italia - Rispetto per tutti ma paura di nessuno. Il Belgio è forte ma daremo il massimo” : Tathiana Garbin, capitano dell’Italia di Fed Cup, è carica in vista della sfida al Belgio che nel weekend metterà in palio un posto nel prossimo World Group, la Serie A del tennis mondiale. La nostra Nazionale affronterà le Yellow Tigers sulla terra rossa di Valletta Cambiaso a Genova in un playoff promozione che ci vede sfavorite ma, come dice il capitano: “rispetto per tutti, paura di nessuno”. Tathiana Garbin ha parlato così durante la ...

Real Madrid - Butragueno : 'Rispetto per la Juventus - squadra di campioni' : 'Rispettiamo la Juve e abbiamo ottimi rapporti con loro - ha detto Butragueno ai microfoni di Sky Sport -. Sono stati momenti di grande tensione per tutti, non dobbiamo aggiungere altro. Quella ...

Hamilton : “Basta perdere punti Rispetto a Vettel” : Hamilton: “Basta perdere punti rispetto a Vettel” Hamilton: “Basta perdere punti rispetto a Vettel” Continua a leggere

Sciopero infermieri. Meno adesioni Rispetto a febbraio : Uno Sciopero pesante per le tasche degli infermieri. È solo un primo, sommario bilancio, quello del primo giorno della protesta di 48 ore contro il rinnovo del contratto del comparto sanità

Al Bano difende Romina in diretta tv e rifiuta il confronto con la Lecciso (video) : “Insieme per Rispetto - non per soldi” : Al Bano difende Romina telefonando in diretta tv a Storie Italiane. Il coach di The Voice e l'ex moglie sembrano sempre più uniti in pubblico e dopo l'annuncio dell'allontanamento da Cellino San Marco della compagna di Carrisi, Loredana Lecciso, le voci sul loro rapporto si fanno sempre più ambigue. Dopo il successo riscosso a Ballando Con Le Stelle di sabato 7 aprile, che ha permesso al talent di Rai1 di superare il primo serale di Amici di ...

Al Bano difende Romina in diretta tv e rifiuta il confronto con la Lecciso (video) : “Insieme per Rispetto - non per soldi” : Al Bano difende Romina telefonando in diretta tv a Storie Italiane. Il coach di The Voice e l'ex moglie sembrano sempre più uniti in pubblico e dopo l'annuncio dell'allontanamento da Cellino San Marco della compagna di Carrisi, Loredana Lecciso, le voci sul loro rapporto si fanno sempre più ambigue. Dopo il successo riscosso a Ballando Con Le Stelle di sabato 7 aprile, che ha permesso al talent di Rai1 di superare il primo serale di Amici di ...

Papa saluta Rom e Sinti : Rispetto reciproco per vera integrazione : Città del Vaticano, 8 apr. , askanews, 'Un saluto speciale rivolgo ai Rom e ai Sinti qui presenti, in occasione della loro Giornata Internazionale, il 'Romanò Dives'. Auguro pace e fratellanza ai ...

Vitalizi - Sposetti (Pd) alla pensionata : “Abbia Rispetto per il Parlamento e per coloro che ci hanno lavorato” : Polemica vivace a L’Aria che Tira (La7) tra l’ex deputato Pd, Ugo Sposetti, ed Elisabetta, volto noto del pubblico della trasmissione, pensionata minima ed ex elettrice di sinistra. Lo scontro verte sui Vitalizi, riguardo ai quali la donna chiede al politico: “E’ vero che non esistono più i cosiddetti Vitalizi, ma neanche si possono chiamare pensioni. Quale dipendente, lavorando 10 anni, riesce ad andare in pensione a 60 ...

Rispetto per le famiglie delle vittime : Il diritto di cronaca si ferma davanti al dolore privato, specialmente se nulla aggiunge oltre alla speculazione.

F1 Sebastian Vettel - GP Bahrein 2018 : “Siamo più indietro Rispetto all’anno scorso. La macchina però ha un potenziale superiore” : Non si nasconde dietro un dito Sebastian Vettel nell’appuntamento con la stampa alla vigilia del weekend del GP del Bahrein, seconda prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il tedesco, pilota della Ferrari, vittorioso in Australia, ha analizzato la situazione affermando con estrema chiarezza che il favorito per questo round è Lewis Hamilton (Mercedes), dopo quanto è emerso a Melbourne: “Se si guarda al ritmo nelle prove e nella prima ...

Inzaghi : “Rispetto per Salisburgo - non è ai quarti per caso” : “Il Salisburgo è forte, organizzato, imbattuto finora in Europa: è ai quarti non per caso, come noi. Il nostro è un ottimo cammino, vogliamo giocarci le nostre carte al meglio. Abbiamo grande rispetto per i nostri avversari ma nessuno timore”. Così l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi alla vigilia del match con il Salisburgo, valido per l’andata dei quarti di Europa League. “L’Europa League è una ...

Roberto Burioni : "Cicciobello Morbillino? Banalizza le malattie gravi - non c'è Rispetto per i malati" : L'ultima trovata di casa "Giochi Preziosi" è il Cicciobello Morbillino, un modello del celebre bambolotto ricoperto di punti rossi: per curarli basta la salviettina magica, la crema e i cerotti. L'idea non ha entusiasmato i social, che inizialmente avevano pensato a un pesce d'aprile, ma ora che la notizia è confermata accusano l'azienda di Banalizzare le malattie gravi, trasmettendo un messaggio sbagliato. "Attendiamo il ...

Dazi : Cina - aperti a negoziati con USA se mutuo Rispetto : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...