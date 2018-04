La voce che accende il gossip | Tatangelo e Stash in un locale

È tutto vero”. Corona–Provvedi - ora è certo. La voce alla fine è stata confermata da Federica Panicucci. Chi conosce bene la “Donatella” - dice che non poteva fare altrimenti : Lei era lì. C’è stata per tutto il tempo. Lui dentro, lei fuori ad aspettarlo. Poi, quando Fabrizio Corona è uscito dal carcere tutto sembrava risolto. L’amore di un tempo, i sorrisi, la quotidianità insieme e lui che immediatamente le ha chiesto la mano. A rivelarlo, la scorsa settimana, era stata la stessa Silvia Provvedi in una intervista al settimanale In Famiglia: ”Fabrizio mi ha chiesto di diventare sua moglie, ho detto subito ...

Heather Parisi - la voce sul suo cachet ad Amici : “50 mila euro a puntata” : Qual è il cachet di Heather Parisi ad Amici 2018? Ecco il presunto compenso della giudice Per partecipare al Serale di Amici 2018, Heather Parisi “avrebbe ottenuto un cachet stellare di circa 50 mila euro a puntata (per un totale di nove appuntamenti“. A riportare la voce è Dagospia. Secondo la fonte, sarebbe questo il compenso che […] L'articolo Heather Parisi, la voce sul suo cachet ad Amici: “50 mila euro a ...

“Accampati”. Meghan e Harry - la spifferata suprema. Manca un mese preciso al matrimonio del secolo ma i pettegolezzi si rincorrono e si moltiplicano. L’ultima voce che si è sparsa ha a che fare con ciò che la coppia farà subito dopo le nozze… Interessante : Manca un mese preciso al matrimonio del secolo e non si fa che parlarne. Meghan Markle e il principe Harry convolano a nozze il 19 maggio e il fermento è alle stelle. Tra l’altro, per la casa reale, questo è un momento davvero magico: è in arrivo il terzo royal baby (che secondo quanto si è lasciato sfuggire Harry sarebbe un maschietto) entro il 30 aprile e, appunto, c’è questo matrimonio attesissimo. Nel frattempo, però, è arrivata anche una ...

Coopvoce : nuove offerte “ChiamaTutti” a partire da 7 euro al mese - anche per i già clienti : CoopVoce ha lanciato le nuove offerte tutto incluso "ChiamaTutti", attivabili anche dai già clienti: oltre che la "ChiamaTutti 500+", ci saranno "ChiamaTutti 600", "ChiamaTutti 800" e "ChiamaTutti 1000 S" L'articolo CoopVoce: nuove offerte “ChiamaTutti” a partire da 7 euro al mese, anche per i già clienti proviene da TuttoAndroid.

“5.000 euro”. GF - scandalo a poche ore dalla diretta. Manca pochissimo all’inizio del reality ma la voce che si è diffusa (riguardo una certa truffa) fa discutere parecchio. Barbara D’Urso senza parole : Mancano poche ore all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Nip e già si parla di scandali. Andiamo bene… Già. Proprio martedì mattina è uscito un comunicato della produzione che svela alcune novità di questa quindicesima edizione che sarà condotta da Barbara D’Urso. Dunque cosa si è saputo: i concorrenti sono 17 e resteranno nella casa per 7 settimane. Chi si aggiudicherà la vittoria porterà a casa un ricco bottino da 100.000 euro. ...

Salute : dall’erisimo alla mirra - l’atlante delle erbe amiche della voce : C’è un tesoro prezioso per la voce. E’ un tesoro verde e talvolta basta guardare all’altezza dei piedi per scovarlo, magari a pochi metri da una strada di città. Come l’erisimo, erba spontanea officinale che per le sue proprietà si è guadagnata l’appellativo di ‘erba dei cantanti‘. L’hanno intercettata anche a Milano gli esperti della Facoltà di scienze agrarie e alimentari dell’università ...

Le erbe amiche della voce : Ma cosa prevede il menu dei giorni degli spettacoli? 'Arrivare sul palco digiuni avverte la specialista non è vantaggioso. Ma alcuni snack come patatine, salatini o brioche danno un picco immediato ...

La Corrida - retroscena pesante. A pochi giorni dal debutto (con un successo clamoroso) - inizia a circolare una “certa” voce sulla trasmissione di Carlo Conti. Quel che si è saputo su quel “dilettante”… Ahia! : Sabato 13 aprile è andata in onda su Rai Uno la prima puntata de La Corrida. Erano 7 anni che il programma per essere stato condotto da Corrado, mancava dagli schermi. L’ultima volta lo avevamo visto su Canale 5 e al timone c’era Flavio Insinna. Ma gli ascolti furono piuttosto deludenti per Mediaset. E così il programma fu chiuso e non se ne parlò mai più. Fino a qualche tempo fa quando Carlo Conti ha deciso di rispolverare il programma – ...

'Ti amo' con la voce di una star : doppiatori 'donano' parole a malati che non possono parlare : Motore dell'iniziativa l'attore e doppiatore Pino Insegno, che chiama a raccolta il mondo del doppiaggio italiano per adottare la campagna #unaparolapernemo del Centro clinico Nemo, struttura ...

“E brava Ida! Sapete che Riccardo…”. Trono over? Trono hot! Con ‘queste’ foto che spuntano… Maria De Filippi prova a riportare l’ordine in studio - a Uomini e Donne - ma ormai il pettegolezzo è partito. E che voce! : Qui Trono over, Uomini e Donne, Cinecittà, Roma. È vero: lo studio di Maria De Filippi regali perle di trash non è una novità. Succede di continuo. Bastano due nomi su tutti: Tina Cipollari e Gemma Galgani. Le due, opinionista (e ora pure tronista) l’una e dama (ormai per eccellenza) l’altra, in puntata si rendono protagoniste di liti furiose, spesso sfociate in semi risse. Ricordiamo la torta in faccia e il gavettone di Tina. ...

Michelle e Aurora : “Questa sì che è una bomba”. Prima era solo una voce - ma adesso sembra tutto vero. Il sogno di tutti i fan della coppia Hunziker-Ramazzotti sta per realizzarsi. Mamma e figlia : i clamorosi dettagli : Qualche tempo fa il settimanale ‘Chi’ aveva lanciato la bomba, ma in quel momenti si trattava solo di un’indiscrezione. adesso, invece, molti dettagli iniziano ad emergere lasciando presagire che il progetto potrebbe realizzarsi davvero e anche a breve. Di cosa parliamo? della possibilità di vedere Aurora Ramazzotti a Mediaset insieme a Mamma Michelle. Secondo un ulteriore scoop pubblicato dal settimanale ...

Tra le giornaliste curde che sfidano il regime turco : «Erdogan non spegnerà la voce delle donne» : «Lei ci chiede se abbiamo paura? Certo, ce l’abbiamo tutte quante. Ma ci fa molta più paura non poter continuare a scrivere quello che vediamo». Sono giovani e da sei anni hanno sfidato prima il crescente autoritarismo e poi il regime del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, dando vita a un’agenzia di stampa composta solo da donne: circa 30 giornaliste, in maggioranza curde. Trattano soprattutto temi riguardanti la violenza domestica, la ...