La Siria di chi ci abita

Tre aziende hanno venduto 96 tonnellate di alcol alla Siria : “Lo hanno usato per le armi chimiche” : Secondo la rivista Knack e Syrian Archive, tre aziende belghe hanno esportato in Siria 96 tonnellate di isopropanolo, un materiale chimico “a duplice uso” che potrebbe essere stato usato per la fabbricazione del sarin, il micidiale gas nervino utilizzato nel corso della guerra.Continua a leggere

Ragazzo Siriano racconta retroscena del video-bufala sull'attacco chimico di Douma - : "Eravamo nel seminterrato. Mamma mi ha detto che per oggi non avremmo mangiato niente da mangiare, avemmo mangiato solo domani. Abbiamo sentito delle urla in strada; gridavano: correte in ospedale. ...

Siria - Mosca : “Arma chimica Novichok prodotta dagli Usa” | Il Pentagono voleva il via libera del Congresso per il raid : Siria, Mosca: “Arma chimica Novichok prodotta dagli Usa” | Il Pentagono voleva il via libera del Congresso per il raid Siria, Mosca: “Arma chimica Novichok prodotta dagli Usa” | Il Pentagono voleva il via libera del Congresso per il raid Continua a leggere

Siria - reporter inglese : 'Non c'è stato alcun attacco chimico' : Si smonta il caso dell'attacco chimico perpetrato in Siria dall'esercito regolare del Presidente Assad ai danni della popolazione civile nella città di Douma? Il reportage di Robert Fisk, uno dei pochi giornalisti occidentali che sono riusciti a raggiungere la cittadina Siriana occupata fino a pochi giorni fa dalle milizie terroriste, parrebbe confermarlo. Come molti ricorderanno, sabato 7 aprile i media occidentali hanno trasmesso un video ...

Società belghe hanno esportato in Siria sostanze chimiche vietate - : Si riferisce durante questo periodo le Società A.A.E. Chemie Trading, Annex Customs e Danmar Logistics hanno realizzato 24 spedizioni di isopropanolo, acetone, metanolo e diclorometano tra Siria e ...

Siria - esercito russo scopre laboratorio e deposito chimico a Douma Video : Sulla questione delle armi chimiche in #Siria è ormai 'muro contro muro'. Il raid statunitense [Video], con la fattiva collaborazione di Regno Unito e Francia, c'è stato. In fin dei conti i danni sono stati limitati a strutture militari e farmaceutiche nelle quali, secondo Washington, venivano create le armi proibite. La versione del Cremlino è sempre stata differente, per la Russia è tutta una montatura messa in piedi dai ribelli allo scopo di ...

Siria - Gentiloni : "L'Italia non è neutrale - non possiamo accettare l'uso di armi chimiche" : Il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha riferito oggi in aula alla Camera sulla crisi Siriana dopo l'attacco chimico a Duma e la risposta militare di Stati Uniti, Regno Unito e Francia, ribadendo ancora una volta la posizione dell'Italia.Negli negli ultimi 10 giorni, a partire dalla notte del 7 aprile, sappiamo che sono stati usati cloro, sarin o agenti assimilabili. Fonti diverse hanno confermato decine di morti e centinaia di feriti. ...

Siria - giallo sulla dichiarazione comune tra il Papa e il Patriarca Kirill : la firma di Bergoglio non c'è : 'Il mondo si sta avvicinando a un punto pericoloso, di vero fallimento della cooperazione e delle relazioni internazionali' si legge ancora. 'Ci rivolgiamo anche ai Paesi delle Nazioni Unite e, in ...

Siria - Gentiloni : «Italia non neutrale. Siamo coerenti alleati degli Usa». I russi : «Trovato laboratorio chimico» : Il premier riferisce in Aula sulla crisi Siriana dopo l’intervento di Usa, Francia e Gran Bretagna. Intanto i militari russi dicono di aver trovato un laboratorio usato dai miliziani per fabbricare armi chimiche

