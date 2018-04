Genoa | Preziosi | ' Perin andrà via se lo vuole lui'

Genoa : Preziosi - Perin via se lo vuole lui : ANSA, - GENOVA, 20 APR - "Perin via? Ci siamo parlati, lui è un Genoano dentro. Siamo consapevoli che, se ci sarà un'opportunità che a lui piace potrà andare via. Di certo non andrà a scadenza di ...

Serie A Genoa - la carica di Preziosi in vista del derby : GENOVA - Visita lampo di Enrico Preziosi al Signorini di Pegli per caricare la squadra alla vigilia del derby di ritorno. Il presidente del Genoa , che non segue più il Grifone al Ferraris dall'aprile ...

Genoa - Mr Ly è in città : incontro a pranzo con Preziosi Video : Enrico Preziosi e Vanna Ly avvistati a Pegli per un incontro informale [Video]. In ballo possibili affari che riguardano la citta' di Genova e forse anche il #Genoa. Contatti che proseguono almeno da inizio febbraio, la priorita' del presidente rossoblu ora è capire se ci siano delle possibilita' di coinvolgere un partner per il club. Capitali freschi dal Medio Oriente? #mr ly gestisce dei fondi nel Medio Oriente, ha incontrato Preziosi grazie ...

Genoa - Mr Ly è in città : incontro a pranzo con Preziosi : Enrico Preziosi e Vanna Ly avvistati a Pegli per un incontro informale. In ballo possibili affari che riguardano la città di Genova e forse anche il Genoa. Contatti che proseguono almeno da inizio febbraio, la priorità del presidente rossoblu ora è capire se ci siano delle possibilità di coinvolgere un partner per il club. Capitali freschi dal Medio Oriente? Mr Ly gestisce dei fondi nel Medio Oriente, ha incontrato Preziosi grazie a Carmine ...

Genoa - l'arrivo di Criscito libera Laxalt. Preziosi prepara l'asta : Le parole rilasciate da Mimmo Criscito alla Gazzetta dello Sport riguardo ad un suo futuro in Italia lasciano ipotizzare un imminente ritorno al Genoa per il laterale campano. Nelle sue dichiarazioni l'attuale capitano dello Zenit San Pietroburgo non lascia ...

Calciomercato Genoa - Preziosi rifà la difesa per la prossima stagione : dopo Romero in arrivo anche Criscito : Calciomercato Genoa – Il Genoa sta attraversando un momento veramente importante, la squadra di Ballardini è reduce dall’entusiasmate successo casalingo contro l’Inter, una serie di risultati utili consecutivi che hanno permesso di allontanarsi quasi definitivamente dalla zona retrocessione. La dirigenza si è mossa bene a gennaio sul fronte mercato ed anche per la prossima stagione sono state effettuate già delle operazioni. In ...