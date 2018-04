Di Francesco | “con la Spal partita delicata e Kolarov out”

calcioweb.eu

: Stasera si chiude la caccia. Ultime due puntate de #IlCacciatore su @RaiDue. Una straordinaria avventura condivisa… - francescodaje : Stasera si chiude la caccia. Ultime due puntate de #IlCacciatore su @RaiDue. Una straordinaria avventura condivisa… - Avvenire_NEI : Papa Francesco: il santo è una persona dallo spirito orante, che ha bisogno di comunicare con Dio. Non c’è santità… - Agenzia_Ansa : Ospedale Bambino Gesù, pronti ad accogliere #Alfie. Proposto piano terapeutico con supporto respiratorio- alimentar… -

(Di venerdì 20 aprile 2018) “Laè una squadra molto organizzata che concede pochissimo agli avversari, dovremo essere molto bravi a capitalizzare le occasioni che avremo, sarà unanon facile, è uscito poi fuori anche il primo caldo, è una gara moltosotto tutti i punti di vista”. Mantenere alta l’attenzione in campionato nonostante la semifinale di Champions League col Liverpool alle porte, è quanto chiede ai giallorossi il tecnico della Roma, Eusebio Di, nella conferenza stampa della vigilia. Per quanto riguarda l’11 da schierare domani a Ferrara, l’allenatore abruzzese aggiunge: “Perotti è prontissimo e sarà convocato. L’unico che ha un affaticamento muscolare e non sarà convocato è-spiega il mister in conferenza stampa da Trigoria-. Dzeko lo vedo molto carico, devo valutare la scelta anche con lui, è ovvio che giocare tante ...