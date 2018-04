Alimentazione sana e sport come stile di vita | Melarossa e il suo team di esperti al

L’Alimentazione sana prezioso alleato per fermare l’invecchiamento e allungare la vita : L’alimentazione sana prezioso alleato per fermare l’invecchiamento e allungare la vita Lo dimostrano i risultati delle ricerche presentate a Milano in occasione del Forum “La nuova era della nutrizione: dai meccanismi molecolari alla salute umana” Continua a leggere

Le principali regole per una sana ed equilibrata Alimentazione : Un’alimentazione varia ed equilibrata è alla base di una vita in salute. Secondo l’Organismo mondiale della sanità circa 1/3 delle malattie cardiovascolari e dei tumori possono essere evitati grazie ad una sana alimentazione. Infatti, oltre a incidere sul benessere psico-fisico, alimentarsi correttamente rappresenta uno scudo essenziale contro numerose malattie croniche. L’organismo umano ha bisogno di tutti i tipi di nutrienti per ...

Alimentazione sana : Un’Alimentazione sana è essenziale per il benessere psico-fisico di ciascun individuo. Le cattive abitudini alimentari, infatti, costituiscono uno dei principali fattori di rischio per l’insorgenza di una vasta...

Lesina - la sana Alimentazione del CNA : Matteo Marolla, specialista in scienza dell'alimentazione, e la dottoressa Valeria Lipartiti tratteranno il tema dello stile alimentare per la prevenzione dei disturbi metabolici nella terza età. ...

Come educare i bambini ad un sana ed equilibrata Alimentazione : Tra i tanti temi attuali al giorno d’oggi, quello sull’alimentazione e sul rapporto di essa con i bambini è di fondamentale importanza. Il cibo gioca un ruolo fondamentale per la salute, specie nei bambini in fase di sviluppo. Per cui è fondamentale educare san da piccoli i bambini a consumare un’ampia varietà di alimenti, in modo da evita la monotonia alimentare e i rischi di eccessi o carenze nutrizionali. Spesso le ...