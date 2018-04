Alessandro Di Battista | la vergogna di papà Vittorio | come insulta Silvio Berlusconi e

Alessandro Di Battista è l'anti Di Maio-Salvini : Con Roberto Fico calato nel suo ruolo istituzionale di presidente della Camera, Alessandro Di Battista è diventato, quasi per acclamazione, il nuovo leader dell'ala movimentista dei 5 Stelle. Lo ha ...

Alessandro Di Battista insulta Silvio Berlusconi - ma è il suo migliore alleato : così faranno fuori Luigi Di Maio : 'In nessun paese al mondo avrebbe ancora potere!', 'è un condannato!', 'è incandidabile!', 'è ineleggibile!'.

Sabato in famiglia per Alessandro Di Battista : in piscina insegna a suo figlio Andrea a nuotare : Un video di pochi secondi postato su Instagram da Alessandro Di Battista, in cui l'ex deputato 5 stelle dimostra tutte le sue premure di padre. Un Sabato in famiglia, Di Battista sceglie di passarlo in piscina, dove prova ad insegnare al figlio di soli 7 mesi a nuotare.Il piccolo Andrea è nato a settembre 2017 dalla relazione con la compagna Sahra Lahouasnia. Era stato lo stesso Di Battista a confidare nel libro 'Meglio Liberi, Lettera a ...

Stupore e irritazione nel quartier generale di Luigi Di Maio per le parole di Alessandro Di Battista : Se la situazione direzione governo non si fosse già abbastanza incartata ieri, ecco che nel tardo pomeriggio si materializza Alessando Di Battista. A Perugia, al Festival del giornalismo. E tira una bordata pazzesca. "Matteo Salvini sembrava Dudù, Berlusconi parlava e lui muoveva la bocca". E ancora: "Spero che abbia il coraggio di staccarsi. Ma forse non può farlo. Forse ci sono cose che non sappiamo. SI parla di ...

Alessandro Di Battista vomita l'ultimo insulto : 'Berlusconi tratta Salvini peggio di Dudù' : L'ex deputato del Movimento 5 Stelle , a margine del Festival di giornalismo di Perugia ai microfoni di Rainews24 , ha però condito la sua fine analisi politica con passaggi a dir poco vergognosi. ...

Alessandro Di Battista : "Al Quirinale Matteo Salvini accanto a Berlusconi sembrava Dudù" : "Salvini ieri sembrava Dudù, Berlusconi parlava e lui muoveva la bocca. Tutto questo segnala qualcosa che non va in questo paese. Mi auguro che questo Paese possa liberarsi del Berlusconismo". Lo ha detto Alessandro Di Battista a margine di un incontro al Festival del Giornalismo di Perugia. "Spero che Salvini abbia il coraggio di staccarsi da Berlusconi, ma forse non può farlo - ha aggiunto - Forse ci sono cose che non sappiamo. ...

Alessandro Di Battista smascherato da Gianfranco Rotondi : 'Altro che veto - sapete cosa mi dice in privato su Silvio Berlusconi?' : ' Luigi Di Maio perché mette il veto su Silvio Berlusconi?' , si chiede Gianfranco Rotondi, leader di Rivoluzione cristiana, durante la puntata di Agorà , su Raitre. E svela che 'in realtà', i ...

M5s - Alessandro Di Battista vergognoso : 'Silvio Berlusconi male assoluto - Salvini e la Lega hanno paura dei ricatti' : ' Silvio Berlusconi è il male assoluto'. A dirlo è Alessandro Di Battista , ex deputato del Movimento 5 Stelle oggi in pausa di riflessione , per una legislatura, : come dire, dal veto di Luigi Di ...

Alessandro Di Battista : "Silvio Berlusconi è il male assoluto" : "Non tollero che il mio Paese sia ancora - oscuramente - governato da quei soggetti che l'hanno portato alla rovina. Non tollero che una Repubblica fondata sul lavoro sia stata trasformata in una Repubblica fondata sul ricatto politico. Come può un uomo come Berlusconi dettare ancora legge?". Lo scrive su Facebook l'ex deputato M5s Alessandro Di Battista che definisce il Cavaliere "male assoluto"."Che armi ha in mano - prosegue - per far ...

Alessandro DI BATTISTA - NUOVA VITA IN AMERICA/ Reporter per Travaglio : il commento polemico di Fabrizio Boschi : ALESSANDRO Di BATTISTA, NUOVA VITA in AMERICA. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, farà il giornalista per Il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, girando gli Stati Uniti(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 11:32:00 GMT)

Alessandro Di Battista - nuova vita in America/ Reporter per Travaglio : “Scriverò sulla periferia del mondo” : Alessandro Di Battista, nuova vita in America. Reporter per Travaglio: “Scriverò sulla periferia del mondo”. Le ultime notizie sull'ex deputato del Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 18:02:00 GMT)

Alessandro Di Battista : "A giugno vado in America - farò reportage giornalistici" : La nuova vita di Alessandro Di Battista è in viaggio. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha annunciato in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook il programma dei prossimi mesi: "Il primo di giugno partiremo e gireremo un po' di strade in America. Scriveremo dei reportage su varie tematiche, sulla periferia del mondo, per Il Fatto Quotidiano e per la web tv Loft"."Realizzeremo documentari ogni mese per sei mesi e torneremo a ...

Camere - il saluto di Alessandro Di Battista : “Oggi giornata storica. Strategia è stata ottima” : Alessandro Di Battista è intervenuto all’assemblea dei deputati della Camera: “Oggi può essere una giornata storica, potremo eleggere il primo presidente della Camera del Movimento 5 Stelle. Strategia è stata ottima, nel rispetto di tutti i cittadini che si sono espressi in maniera chiara. In bocca al lupo a tutti” L'articolo Camere, il saluto di Alessandro Di Battista: “Oggi giornata storica. Strategia è stata ...

“La nuova vita di Dibba”. Mentre gli occhi del paese sono puntanti su Luigi Di Maio - Alessandro Di Battista ha scelto un’altra strada. Ecco cosa ha deciso di fare - con la compagna e il loro piccolo Andrea : Più di Luigi Di Maio e forse più dello stesso Beppe Grillo, Alessandro Di Battista ha saputo incarnare il sogno a Cinque Stelle. Faccia pulita, lingua tagliante e grillino della prima (candidato già nel lontano 2008 con la lista Amici di Beppe Grillo), è sparito progressivamente dai radar. Mentre il suo collega Luigi Di Maio punta dritto alla presidenza del Consiglio, lui ha lasciato, per ora, la politica. Un addio annunciato lo scorso 20 ...